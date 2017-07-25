باريس يضيق الخناق على آرسنال بعرض جديد للمُتمرد

“القدس العربي” : ما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل هداف آرسنال أليكسيس سانشيز، في ظل إصراره على عدم تجديد عقده، الذي من المفترض أن ينتهي مع حلول صيف 2018، رغم المحاولات التي تقوم بها الإدارة، لإقناعه بالعدول عن رأيه منذ حوالي عام مضى.

وأرتبط اسم هداف تشيلي على مر العصور بأكثر من نادٍ إنجليزي في الآونة الأخيرة، أبرزهم المان سيتي وتشيلسي، إلا أن التقارير الواردة من داخل قلعة “الإمارات”، أكدت أن المدرب آرسن فينغر، لن يسمح بإنتقال المُتمرد لأحد المنافسين المحليين، لتفادي الدخول في صدام عنيف مع الجماهير.

في الوقت ذاته، انتشرت شائعات عن إهتمام العملاق البافاري بصاحب الـ29عامًا، لكن مغالاة النادي اللندني، مع تمسك اللاعب بالحصول على راتب سنوي لا يتماشى مع سياسة أصحاب “آليانز آرينا”، تسببت في تعثر المفاوضات، كما أكد الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيغه بنفسه.

ومؤخرًا، ظهر اسم عملاق الليغ 1 “باريس سان جيرمان” على الساحة، وخلال الساعات القليلة الماضية، تداولت بعض الصحف الفرنسية أنباء عن إهتمام ناصر الخليفي ببطل كوبا أمريكا في آخر نسختين، حتى صحيفة “فرانس فوتبول”، أكدت أن النادي الباريسي يضغط الآن بكل قوة على فينغر لحسم الصفقة في غضون ساعات.

الصحيفة صاحبة الجائزة الفردية المرموقة التي تٌقدم سنويًا لأفضل لاعب في القارة العجوز منذ عقود، علمت من مصادرها الخاصة أن وصيف الدوري الفرنسي الموسم الماضي، عرض على النادي اللندني قرابة الـ 44 مليون جنيه إسترليني، نظير الحصول على الاستغناء الخاص بأليكسيس سانشيز، وذلك بعد رفض العرض الأول الذي لم يتجاوز الـ 35 مليون بعملة المملكة المتحدة.

بوجه عام، سواء صدقت رواية الصحيفة الفرنسية أم لا، فالواقع يقول أن فينغر أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول هو الإبقاء على اللاعب اللاتيني حتى انتهاء عقده، وبالتالي سيخسر النادي ملايين طائلة، أما الثاني، فهو إستغلال الفرصة، بالموافقة على البيع بأكبر عائد مادي قبل غروب شمس يوم 31 أغسطس، ومن ثم التفكير في عمل إستثمار بالمبلغ، علمًا بأن المدرب كرر في كل مقابلاته الصحفية في أستراليا والصين أن أليكسيس سانشيز ليس للبيع.