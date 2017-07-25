السراج وحفتر يتفقان على وقف إطلاق النار والإنتخابات في 2018

لا سيل سان كلود – د ب أ : اتفق الزعيمان الليبيان المتنافسان فايز السراج وخليفة حفتر على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، باستثناء الحرب ضد الجماعات الارهابية، وفقا لإعلان مشترك، عقب محادثات جرت في فرنسا، كما تم الاتفاق على اجراء انتخابات مبكرة في 2018.

وسيعتمد تنفيذ أي وقف لإطلاق النار على انضمام عدد كبير من الميليشيات العاملة في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي تدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج.

بدوره أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء ان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السراج، والمشير حفتر قائد قوات شرق ليبياعلى اجراء انتخابات “في ربيع″ 2018.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي اعقب الاجتماع بين الخصمين الليبيين ان “الرجلين توصلا الى اتفاق على اجراء انتخابات في الربيع المقبل”.

وغرقت ليبيا في حالة من الفوضى منذ إسقاط الديكتاتور معمر القذافي في ثورة عام 2011، وأصبحت ملاذا للجماعات المسلحة، بما في ذلك الجهاديين، ونقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يغامرون بعبور البحر المتوسط المميت في كثير من الأحيان إلى أوروبا.