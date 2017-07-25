الرئيس الفلسطيني: قرار تجميد التنسيق الأمني مع اسرائيل لا يزال قائما

رام الله- (الأناضول): قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إن قرار تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي أعلنه يوم الأحد الماضي، لا يزال قائما.

وفي مستهلّ اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، أضاف عباس أن “كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس يجب أن تزول، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 (يوليو) تموز الجاري”.

وأضاف “سندرس ماذا جرى منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لنرى ماذا سنفعل”.

وشهدت مدينة القدس المحتلة مؤخرا احتجاجات ومواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينين كانوا يحتجون على نصب إسرائيل بوابات فحص إلكتروني على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما اعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلا منها كاميرات ذكية.