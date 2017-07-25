التونسي سليتي ينضم لديجون الفرنسي على سبيل الإعارة

” الأناضول ” : أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إعارة لاعب كرة القدم التونسي نعيم سليتي إلى صفوف ديجون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت “تمت إعارة السليتي إلى ديجون لموسم واحد بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ولعب نعيم سليتي ويبلغ 24 عامًا للعديد من الأندية الفرنسية أبرزها نادي باريس وريد ستار وليل.

ولعب سليتي الموسم الماضي للدوري الفرنسي مع ليل حيث خاض معه 18 مباراة مسجلًا هدفًا واحدًا.

وانضم السليتي للمنتخب التونسي الأول عام 2016 حيث شارك معه في 12 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف.