طائرة تركية تهبط بالجزائر اضطراريا إثر بلاغ كاذب 

الجزائر- (الأناضول): حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية متجهة إلى الدار البيضاء المغربية بعد ظهر اليوم الثلاثاء اضطراريًا، بمطار الجزائر الدولي (هواري بومدين) بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها.

وقال مصدر ملاحي إن “الهبوط الاضطراري جاء بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة، ولكن عمليات التفتيش أظهرت أنه بلاغ كاذب”.

وأوضح أنه “فور هبوط الطائرة تنقلت فرق البحث والتدخل التابعة للشرطة الجزائرية إلى مدرج المطار وقامت بعملية تفتيش دقيقة لكافة أجزاء الطائرة وأمتعتها، مستعملة أجهزة الكشف عن المتفجرات لكنها لم تعثر على شيء”.

وأضاف المصدر الملاحي أنه “بعد التأكد من سلامة الطائرة تم إعطاء الإذن بإعادة إقلاعها نحو وجهتها الأصلية وهي مطار الدار البيضاء المغربية”.

ونقلت قناة النهار الجزائرية (خاصة) أن “التحقيقات الأولية كشفت أن البلاغ الكاذب قدمته مسافرة من جنسية مغربية مقيمة في اليمن وتعاني من اضطرابات نفسية”.