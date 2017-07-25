رئيس حقوق الإنسان القطرية: القوائم الإضافة للمتهمين بالإرهاب فاقدة للحجة

الدوحة ـ”القدس العربي” ـ إسماعيل طلاي

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن قوائم الإرهاب الصادرة في بيان مشترك عن دول الحصار، بأنها أحادية الجانب، وغير معترف بها على غرار القائمة السابقة، التي صرحت الأمم المتحدة حيالها بأنها لا تعترف بأي قوائم إرهاب سوى الصادرة عنها.

وقال الدكتور علي بن صميخ خلال المؤتمر الصحافي في ختام أعمال المؤتمر الدولي “حرية التعبير :نحو مواجهة المخاطر” إنَّ الدول التي أصدرت قائمة الإرهاب لم تتبع أي إجراءات قانونية قبل إصدار القائمة التي زجّت بأسماء أشخاص وكيانات، كما أنها – دول الحصار- لم تلجأ للمحاكم الوطنية أو للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن بإعتبارها الجهة المخولة لإدراج الأفراد أو الكيانات على قائمة الارهاب”.

و بشأن المخاوف التي تنتاب من وردت أسماؤهم في قوائم الحصار من خطر إعتقالهم، قال المري: ” ندعو القطريين أو الجهات غير الحكومية للجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تقديم شكوى قانونية، وبالتالي تحريك دعوى قضائية ضد الدول عن طريق مكتب المحاماة الدولي “لا ليف” الذي تعاقدت معه اللجنة في وقت سابق لتحريك دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات عن ما لحق بهم من أضرار نفسية ومعنوية جراء الحصار”.

100 صحفي من دول الحصار يواجهون ضغوطا للاستقالة

كما تطرق المري إلى مصير الصحافيين المصريين وآخرين من دول الحصار، والذين يواجهون خطر الإعتقال في حال عودتهم إلى بلدانهم ، إلى جانب الصحافيين والمراسلين العاملين في قطر من “دول الحصار”، ويواجهون ضغوطا لإجبارهم على الاستقالة أو مواجهة عقوبة السجن، حيث قال المري: “هناك 100 صحفي ومراسل يعملون في دولة قطر يواجهون مثل تلك الضغوطات، وبعضهم لا يزال يعمل في قطر ، و يعيشون قلقا يوميا بسبب الإجراءات المفروضة عليهم، بسبب عدم خضوعهم لإملاءات دولهم بالاستقالة والعودة إلى أوطانهم”، لافتا إلى أن “عدداً من الصحافيين المصريين العاملين في قناة الجزيرة نسقت لهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءا مع ممثلين من “منظمة هيومن رايتس ووتش”، وأن اللجنة ماضية مع الحكومة القطرية لتذليل المصاعب التي تواجههم،”، داعيا كل الصحافيين والمرضى وكافة المتضررين من الحصار بالتقدم إلى اللجنة لتقديم شكاوى ضد دول الحصار، والمطالبة بالتعويضات جراء الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم”.