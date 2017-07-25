الزمالك المصري يضم صلاح عاشور من إنبي

” الأناضول ” : أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع صلاح عاشور مهاجم فريق كرة القدم بنادي إنبي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لبيان عبر موقع الزمالك على الإنترنت “تسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب صلاح عاشور مهاجم فريق إنبي، بعد انتهاء إجراءات انضمامه لفريق الكرة الأول”، دون الافصاح عن المقابل المادي للصفقة.

وصرح اللاعب لموقع ناديه الجديد “أنا سعيد بالانضمام للزمالك وهو الأمر الذي تمنيته منذ فترة طويلة”.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، أن الصفقة كلّفت الزمالك مبلغ 3 مليون ونصف المليون جنيه مصري (196 ألف دولار).

عاشور ويبلغ 29 عامًا لعب للعديد من الأندية المصرية هي بترول أسيوط واتحاد الشرطة وإنبي كما لعب لكاظمة الكويتي، وخاض 4 مباريات دولية مع منتخب مصر.