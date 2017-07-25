اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ تستدعي الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية

واشنطن- ( د ب ا): تعتزم اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي استدعاء الناشط السياسي، بول مانافورت، الرئيس السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، للمثول أمامها، غدا الأربعاء، للإدلاء بشهادته أمام جلسة استماع علنية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر مطلع على المناقشات أن مانافورت، الذي ترأس حملة ترامب الرئاسية في الفترة بين (يونيو/حزيران - اغسطس/آب) 2016، خضع لمقابلة مع موظفين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ بشأن اتصالات حملته مع روسيا.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ( 14:00 بتوقيت غرينتش) بعنوان “الرقابة على قانون تسجيل العملاء الأجانب ومحاولات التأثير على الانتخابات الأمريكية: الدروس المستفادة من الإدارات الحالية والسابقة”.

وتنحى مانافورت من منصب رئيس حملة ترامب الانتخابية بعد الكشف عن تلقيه أموال مرتبطة بحكومة أوكرانيا السابقة الموالية لروسيا، وأصبح يتصدر المشهد في تحقيق أجرته وزارة العدل بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.