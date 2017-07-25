ضحية أنشيلوتي يُحدد وجهته القادمة

“القدس العربي” : أكد اللاعب البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز، بكل وضوح وشفافية، أنه عازم على مغادرة ناديه الألماني “بايرن ميونخ” قبل بدء الموسم الجديد، وذلك، لشعوره بعدم أهميته بالنسبة للمدرب الإيطالي “كارلو أنشيلوتي”.

وجاء حديث بطل اليورو عن مستقبله، بعد ظهوره بمستوى أكثر من رائع، أمام تشيلسي في ودية اليوم، التي حسمها كبير الألمان بثلاثة أهداف مقابل إثنين لحامل لقب البريميرليغ، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان حاكم آليانز آرينا، قد ألمح أمس الاثنين في حديثه مع الصحفيين، قبل موقعة أسود غرب لندن، إلى احتمال رحيل صاحب الـ19عامًا، في المقابل، أظهر تمسكه بالتشيلي آرتورو فيدال، ردًا على الشائعات التي ربطت الأخير بمانشستر يونايتد.

ويبدو أن كلمات كارليتو، كانت وقود شرارة بالنسبة لريناتو، ليُطلق العنان لنفسه بتصريحات لا تنقصها الصراحة مع صحيفة بيلد، قائلاً “أود القول بأنني لست راضٍ عن موسمي الأول مع بايرن ميونخ، بالطبع كنت أريد لعب المزيد من المباريات، وهذا يُعتبر السبب الرئيسي الذي يجعلني أفكر في مغادرة النادي، لأحصل على فرصتي في مكان آخر”.

وعن صحة التقارير التي ربطت مستقبله بالثنائي ميلان ومانشستر يونايتد، قال “لا شك أبدًا أن ميلان خيار مُثير بالنسبة لي. إذا كان من الممكن أن أذهب إلى هناك، وكلا الناديين اتفاقا على كل شيء، بالتأكيد سأوافق. أما الآن أنا مع الفريق في جولته في الصين، لكن بعد ذلك سنتحدث مع مسؤولي بايرن ميونخ، وآمل أن نجد حلاً، أنا شاب وأُحب اللعب كثيرًا، وأعتقد أن فرصتي في ميلان ستكون أكبر من بايرن ميونخ”.

وكان ريناتو سانشيز قد لفت الأنظار بشدة بمستواه الرائع مع منتخب بلاده البرتغالي في يورو 2016، لينتقل بعد ذلك من بنفكا إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون يورو، إلا أنه عانى الأمرين لتثبيت أقدامه في تشكيلة أنشيلوتي الأساسية، وفي الأخير أنهى موسمه الأول بـ17 مشاركة فقط في البوندسليغا، ودون أن يزور شباك الخصوم ولو مرة واحدة.