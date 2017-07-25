الأهلي المصري يضم هشام محمد من مصر المقاصة

” الأناضول” : تعاقد نادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، مع هشام محمد لاعب كرة القدم في فريق مصر المقاصة في عقد لخمس مواسم، دون الإفصاح عن التفاصيل المادية للصفقة.

ووفقًا لموقع الأهلي الالكتروني، “نجح الأهلي في ضم هشام محمد من مصر المقاصة حتى 2022، مع إعارة لاعبين من الأهلي لمدة موسم واحد”.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن الصفقة وصلت قيمتها لـ 9 ملايين جنية (500 ألف دولار)، إضافة لإعارة ثنائي الأهلي ميدو جابر والغاني جون أنطوي.

وهشام محمد ويبلغ 27 عامًا أحد أبناء الأهلي الذي خرج منه منذ 6 سنوات عندما أعير لسموحة ثم إعارة جديدة لاتحاد الشرطة ومن ثم انتقال نهائي لمصر المقاصة 2012.