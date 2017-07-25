تقرير: متسللون مرتبطون بإيران استخدموا أساليب بسيطة وفعالة للتسلل الإلكتروني

(رويترز): قال باحثون في مجال الأمن، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة للتجسس الإلكتروني مارست أنشطتها في السنوات الأربع الماضية وتستهدف دولا منها إسرائيل والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة، مرتبطة بإيران.

وذكر تقرير جديد وضعته مؤسسة “ترند مايكرو” ومقرها طوكيو و مؤسسة”كليرسكاي” ومقرها إسرائيل وقائع مفصلة أقربها في أبريل/ نيسان هذا العام تنطوي على مجموعة تعرف باسم “كوبي كيتنز″.

وقال التقرير إن المجموعة تستهدف ضحاياها باستخدام أساليب بسيطة مثل إنشاء صفحات وهمية على موقع فيسبوك أو إرسال ملفات مايكروسوفت وورد مزودة بشفرة خبيثة.

وشوهدت ملفات من هذا النوع تنتحل صفة علامات تجارية عالمية مشهورة مثل تويتر ويوتيوب وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ومؤسسات مثل مايكروسوفت وإنتل وحتى ترند مايكرو.

وقال الباحثون في بيان “كوبي كيتنز مثابرة جدا. على الرغم من الافتقار للتقدم التكنولوجي والنظام فيما يخص التشغيل، لكن هذه الخصائص تجعلها صاخبة نسبيا فيسهل رصدها ومراقبتها واتخاذ إجراءات سريعة”.

ولا يربط التقرير نفسه المجموعة بإيران، لكن باحثين في مؤسسة “كلير سكاي” قالوا لرويترز إن (كوبي كيتنز) التي تعني (قطط المحاكاة) من “البنية التحتية الحكومية الإيرانية” وأن استخدام تعبير “قطة” في هذا القطاع يشير إلى متسللين إيرانيين مثلما يشير تعبير “باندا” و “دب” للصينيين والروس.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق.

وتبحث “ترند مايكرو” في الهجمات المدعومة من دول وتركز على الأدلة الفنية وتتجاهل التحليل السياسي انطلاقا من سياسة تطبقها المؤسسة.

وذكر التقرير أن المجموعة تمارس أنشطتها منذ عام 2013 على الأقل لكن أنشطتها ظهرت للعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 وكشفتها “كلير سكاي” و”مينرفا لابز″.