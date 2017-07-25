أدوبي سيستمز توقف العمل ببرنامج فلاش بنهاية 2020

سان فرانسيسكو – رويترز : أ علنت شركة أدوبي سيستمز للبرمجيات اليوم الثلاثاء أنها ستوقف بنهاية 2020 العمل ببرنامج فلاش الذي كان يستخدم على نطاق واسع لتشغيل معظم المواد الإعلامية على الإنترنت.

وقالت أدوبي إلى جانب شركاء مثل أبل ومايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت وفيسبوك وموزيلا إن دعمها لفلاش سيتقلص تدريجيا على الإنترنت خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبعد 2020 ستوقف أدوبي عن تحديث فلاش كما ستتوقف محركات البحث على الإنترنت عن دعمه. وتشجع الشركات المطورين على الاستعانة ببرمجيات وفقا لمعايير برمجة حديثة.

وقال جوفيند بالاكريشان نائب رئيس تطوير المنتجات في أدوبي كرييتف كلاود “تكنولوجيات قليلة كان لها هذا الأثر العميق والإيجابي في عصر الإنترنت”.

وكان فلاش الذي أنتج قبل أكثر من 20 عاما البرنامج المفضل الذي يستخدمه المطورون لابتكار ألعاب ومشغلات الفيديو وتطبيقات قابلة للعمل على العديد من محركات البحث على الإنترنت. وعندما حازت أدوبي فلاش لدى شرائها ماكروميديا عام 2005 كان ذلك البرنامج مستخدما في أكثر من 98 في المئة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتصلة بالإنترنت وفقا لما أعلنته ماكروميديا في ذلك الوقت.

لكن شعبية فلاش بدأت في التراجع بعد قرار أبل عدم دعمه على جهازها آي فون.

وانتقد ستيف جوبز الرئيس التنفيذي الراحل لأبل مصداقية فلاش وأمنه وأداءه، ومنذ ذلك الحين ظهرت برامج أخرى مثل (إتش.تي.إم.إل5) كبدائل لفلاش.

وفي العام الماضي بدأ العديد من محركات البحث على الإنترنت إلزام المستخدمين بتفعيله قبل تشغيله.

وتراجع استخدام فلاش بشدة على جوجل كروم، أشهر محركات البحث على الإنترنت. فبعد أن كان مستخدما بنسبة 80 في المئة في أجهزة الكمبيوتر المكتبية عام 2014 قالت جوجل في مدونة اليوم إن هذه النسبة انخفضت إلى 17 في المئة الآن وإنها “مستمرة في الانخفاض”.