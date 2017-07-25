“مرمريس″ التركية.. وجهة مفضلة لسياح الشرق الأوسط

( الأناضول) :

تشهد بلدة مرمريس الساحلية بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، إقبالا متزايدا من السياح القادمين من دول الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة. وقال علي قرلي، مسؤول فرع مرمريس في إتحاد وكالات السياحة والسفر التركية، ل(لأناضول ) ، إن البلدة المطلة على بحر إيجه، تستقبل الكثير من السياح من الأردن ولبنان ودول عربية عديدة وإيران، وإسرائيل.

وأشار إلى قدوم السياح إلى مرمريس عبر مطار دالامان في ولاية موغلا، الذي يستقبل أسبوعيا 25 رحلة من إسرائيل والأردن ولبنان.

بدوره قال رئيس اتحاد الفنادق السياحية جنوبي إيجه، بولنت بلبل أوغلو، إنهم عملوا على استقطاب المزيد من السياح من دول الشرق الأوسط، بعد تراجع أعداد السياح الأوروبيين.

ولفت إلى أنهم يجنون ثمار جهودهم من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد السياح القادمين من الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت ذاته أنهم يسعون أيضاً لاستقطاب السياح من الهند والصين.

من جهته أفاد اسماعيل أوزبوزداغ، صاحب أحد مكاتب تنظيم الرحلات للسياح من الشرق الأوسط، أن مرمريس ذات الطبيعة الخلابة تعد خيارا رائعا لسياح المنطقة.

وذكر أن هناك زيادة بنسب مرتفعة لأعداد السياح القادمين من الشرق الأوسط وروسيا إلى مرمريس، ما يسهم في انتعاش الحركة السياحية في المنطقة. وأوضح أن عدد المسافرين الأردنيين القادمين عبر مطار دالامان ارتفع إلى ألفين و965 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما كان الرقم 1380 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر أن عدد السياح اللبنانيين القادمين عبر المطار ذاته، بلغ 1902 شخصا خلال العام الحالي، فيما كان عددهم نحو 800 في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وأفاد أن هناك زيادة 100% في أعداد السياح الإيرانيين، رغم عدم وجود رحلات جوية مباشرة من بلادهم إلى مطار دالامان.