إسرائيل تنتقد تصريحات الرئيس التركي بشأن المسجد الأقصى

(د ب ا): انتقدت إسرائيل الرئيس التركى رجب طيب اردوغان بسبب التصريحات التى أدلى بها حول المسجد الأقصى ، قائلة إن تصريحات الزعيم التركى “من نسج الخيال ولا أساس لها ومشوهة”.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية ” أن أيام الامبراطورية العثمانية قد ولت”.

وتابع البيان”من كان بيته من زجاج فلا ينبغي عليه أن يرشق الآخرين بالحجارة”، داعيا اردوغان الى التعامل مع “المشاكل والصعوبات التي تواجهها تركيا”.

وكان أردوغان، قد صرح في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، بأن ماتقوم به إسرائيل حاليا هو محاولة لسلب المسجد الأقصى من أيدي المسلمين.

وشدد أردوغان على أنه من غير المقبول أبدًا التعامل مع المسلمين المتوجهين لأداء عباداتهم في المسجد الأقصى كإرهابيين.

وقال “إذا كان الجنود الإسرائيليون اليوم، يدنسون بشكل صارخ باحة المسجد الأقصى بأحذيتهم، ويسفكون دماء المسلمين، متذرعين بحوادث بسيطة، فإن سبب ذلك هو عدم مساندتنا للأقصى بما يكفي”.