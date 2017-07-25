المؤتمر الدولي لحرية التعبير ينهي اعماله في الدوحة بإدانة قوية لرباعي المقاطعة لمطالبهم بإغلاق قناة الجزيرة

الدوحة ـ”القدس العربي” ـ إسماعيل طلاي:

أعرب عدد من ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للصحافيين وحقوق الإنسان وحرية التعبير في ختام مؤتمر “حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر” عن “إدانتهم بقوة” لمواقف دول الحصار التي طالبت بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام.

وذكرت المنظمات في توصيات المؤتمر الذي أنهي اعماله، اليوم بعد يومين من الانعقاد في العاصمة القطرية الدوحة “ندين بقوة مطالب حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تطالب بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك العربي 21، شبكة رصد والعربي الجديد وعين الشرق الأوسط؛ كما نعرب عن تضامننا الكامل مع الصحفيين وغيرهم من مسؤولي الإعلام والمساعدين في قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المستهدفة.”

وانعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من مئتي منظمة وشخصية دولية حقوقية؛ ومشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمعهد الدولي للصحافة، واتحاد البث الأوروبي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

ونظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطر بالتعاون؛ والاتحاد الدولي للصحفيين، والمعهد الدولي للصحافة. وشمل المؤتمر 30 ورقة عمل لعدد كبير من المتخصصين الدوليين. وأكدت التوصيات على “ضرورة سلامة الصحفيين؛ وضمان المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام كعنصر أساسي لمنع حدوث هذه المخاطر في المستقبل.”

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة “وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، بما في ذلك آلية تنفيذ محددة، من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضد الصحفيين وتدعم ثقافة الإفلات من العقاب.”

كما دعا المؤتمر الحكومات إلى؛ “الاعتراف بجميع التوصيات والعهود والإعلانات والقرارات التي أصدرتها أو أقرتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو؛ وتنفيذ خطة العمل الأخيرة للأمم المتحدة وتعزيز عملها مع المنظمات المكرسة لسلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.” بجانب تأكيد “حق المنظمات الإعلامية في الإبلاغ بحرية ودون أي تدخل من جانب الحكومات والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومات ومؤسساتها في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة.”

ودعا المؤتمر الصحفيين إلى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة والحاجة إلى معارضة آلية “كبش الفداء” ضد الأقليات والقضاء على التحامل والجهل.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة هذه المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.