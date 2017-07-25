واشنطن تحذّر: حزب الله يعد لشن حرب جديدة مع إسرائيل

نيويورك- (الأناضول): حذرّت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الثلاثاء، من مخاطر التهديد، الذي يُشكله “حزب الله” للشعب اللبناني.

وقالت إن “حزب الله يعد نفسه لشن الحرب، وعلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل) فعل المزيد لتجنب اشتعال حرب جديدة مع إسرائيل”.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمتها السفيرة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، المنعقدة بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ووجهت هايلي انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي فيما يخص موقفه من الصراعات في الشرق الأوسط.

ومضت قائلة “كثيرا ما يجعل مجلس الأمن الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا مما هو عليه في الواقع. فهو يتحامل على إسرائيل، ويرفض أن يعترف بأن أحد المصادر الرئيسية للصراع والقتل في الشرق الأوسط يتمثل في إيران ومليشياتها الشريكة، حزب الله اللبناني”.

وتابعت “حزب الله منظمة إرهابية. وبكلماتها، فهي مكرسة لتدمير إسرائيل. وهذا الحزب يسعى مع راعيه الإيراني إلى تدمير جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأوضحت أنه “للاطلاع على طبيعة حزب الله الحقيقية علينا أن ننظر إلى ما يقوم به نيابة عن الديكتاتور السوري (بشار الأسد)، فهو يرسل رجاله إلى سوريا وهم المسؤولون عن بعض أكثر الحملات دموية”.

ونوهت إلى أنهم “يستعدون لشن حرب في المستقبل. وإن تكديس حزب الله غير المشروع للأسلحة يعرّض الشعب اللبناني لخطر كبير”.

وسيطر “حزب الله”، الإثنين، على نقاط استراتيجية في محيط بلدة عرسال اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وذلك في اليوم الرابع على التوالي، لتواصل المعارك بين “حزب الله” ومسلحين في محيط البلدة.

وتساءلت المندوبة الأمريكية “كيف يمكنني أن أشرح للأمريكيين أن هناك منظمة إرهابية تعد رجالها وترساناتها للحرب، ولكن الأمم المتحدة ترفض حتى أن تشير إلى حزب الله بالاسم. هذا يجب أن يتغير. وعلينا أن نظهر لحزب الله أنه لا يستطيع أن يفلت بأسلحته غير المشروعة”.

وفي 12 يوليو/تموز 2006 شنت إسرائيل حربًا على لبنان إثر أسر “حزب الله” 3 جنود إسرائيليين، واستمرت 33 يوماً، انتهت في 14 أغسطس/آب 2006.

وانتشرت قوة “يونيفيل” البحرية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بناء على طلب من الحكومة اللبنانية في أعقاب اعتماد القرار 1701 من قبل مجلس الأمن الدولي.

وتضم حالياً أكثر من 850 عنصراً من أفراد البحرية و7 سفن -سفينتان من بنغلاديش، وسفينة واحدة من كل من البرازيل وألمانيا واليونان وإندونيسيا وتركيا- إلى جانب مروحيتين، وتدعم البحرية اللبنانية في منع الدخول غير المصرح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.