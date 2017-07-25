محكمة إسرائيلية تقضي بتسليم جثامين منفذي عملية إطلاق النار في المسجد الأقصى

القدس-( الأناضول): قررت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، مساء اليوم الثلاثاء، تسليم جثامين الفلسطينيين الثلاثة الذين استشهدوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، خلال عملية إطلاق نار نُفذت داخل المسجد الأقصى، قبل 11 يومًا.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية (غير حكومية)، أن القرار الذي جاء بعد عدة جلسات جرت خلال الأيام الماضية، ينص على تسليم الجثامين لعائلات الشهداء، خلال 30 ساعة (تبدأ منذ صدور الحكم في الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش تقريبًا من مساء الثلاثاء)، دون أي شروط تقييدية، كما كانت تسعى الشرطة لفرضها.

وأوعزت المحكمة للشرطة بأن تبلغ عائلات الشهداء الثلاثة، وهم يسكنون في مدينة أم الفحم شمالي إسرائيل، بنيتها تسليم الجثث قبل ساعتين من التسليم، ليتسنى دفنهم في مقبرة المدينة.

وحتى الساعة 18.55 (توقيت غرينيتش) لم يصدر بيان رسمي من السلطات الإسرائيلية حول الحكم.

وتشهد مدينة القدس منذ نحو 10 أيام، احتجاجات ومواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، بعد وضع الأخيرة بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى، قبل أن تبدأ بإزالتها فجر اليوم.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية البوابات، تنفيذًا لقرار اتخذه المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر، ولكنها أبقت على جسور حديدية على جدران بعض بوابات المسجد بانتظار تركيب كاميرات متطورة عليها، وكذلك ممرات حديدية في باب الأسباط، الجدار الشمالي للمسجد الأٌقصى.

وأدى الفلسطينيون الصلوات على مدى 9 أيام في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى رفضًا للبوابات.