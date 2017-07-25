﻿تقرير دولي: ارتفاع عدد ضحايا الإتجار بالجنس في إيطاليا بنسبة 600 في المئة

نيويورك – «القدس العربي»: في تقرير جديد صادر عن المنظمة الدولية للهجرة وصلت «القدس العربي» نسخة منه جاء أن إيطاليا وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة بنسبة تقارب 600 ٪ في عدد ضحايا الاتجار بالجنس، وخاصة النساء اللواتي يصلن إلى إيطاليا عن طريق البحر، وقد استمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، حيث وصل معظم الضحايا من نيجيريا، كما جاء في التقرير.

وقد خلص التقرير المذكور إلى هذه النتيجة من بين مجموعة إستنتاجات أحرى. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد نشرت التقرير أولا في إيطاليا من قبل مكتب التنسيق للبحر الأبيض المتوسط التابع للمنظمة الدولية للهجرة في روما. وتواجه ثماني من كل عشر مهاجرات نيجيريات من اللواتي يصلن إلى إيطاليا الاستغلال الجنسي. وقد صاحب الارتفاع الكبير في عدد الفتيات النيجيريات اللواتي يصلن إلى أوروبا، الارتفاع في معدل الاعتداء الجنسي المرتبط بالجريمة المنظمة.

فلافيو دي جياكومو من المنظمة الدولية للهجرة، يقول في هذا الشأن: «لكن المشكلة أنه ليس لديهن أية فكرة عن مدى الاستغلال الذي سيواجهنه، وأحيانا لا يفهمن حقا ما هي الدعارة لأنهن صغيرات وساذجات جدا، لذلك ليس لديهن حقا أية فكرة عما سيواجهنه».

عام 2014، عبرت حوالي 1400 فتاة البحر المتوسط إلى إيطاليا؛ وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 11 ألفا العام الماضي. ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى نقل الفتيات والشابات النيجيريات إلى بيوت آمنة بمجرد وصولهن إلى إيطاليا، ولكن من الصعب إقناعهن بطلب المساعدة، ويرجع ذلك، حسب المنظمة، إلى أنهن غالبا ما يسافرن مع ما تسمى «مدام» والتي تسلمهن إلى العصابات الإجرامية.

وقد استمدت البيانات التي يحتويها التقرير من عمليات المنظمة الدولية للهجرة في أجزاء مختلفة من إيطاليا، حيث اجتمع الموظفون مع ضحايا الاتجار المحتملين فور وصولهم إلى البلد، مما سمح لوكالة الأمم المتحدة بوضع قائمة من المؤشرات التي يمكن أن تساعد في تحديد الضحايا المحتملين.

وتشمل المؤشرات، التي يرد وصفها في التقرير، نوع الجنس (معظم ضحايا الاتجار بالجنس من النساء) وأعمارهم ( بين 13 و 24 سنة)؛ وجنسايتهم، (معظمهم من النيجيريين)؛ والوضع النفسي والجسدي للضحايا، (غالبا ما يبقى الضحايا صامتين). وغالبا ما يسيطر على مهاجرين أشخاص آخرون يتحدثون نيابة عنهم أو يرفضون السماح لهم بإجراء مقابلة من قبل المنظمة الدولية للهجرة.