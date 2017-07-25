﻿مناشدات لحماية المدنيين من الهجمات العسكرية في الرقة

الرقة – « القدس العربي»- من عبد الرزاق النبهان: ناشد نشطاء المجتمع المدني في محافظة الرقة، شمالي سوريا، المجتمع الدولي والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، بالإضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة، العمل لأجل خطوات جدية وعاجلة لوقف الهجمات العسكرية التي تستهدف حياة المدنيين في المحافظة وريفها.

وجاء في بيان صادر عن نشطاء المجتمع المدني في الريف الشرقي لمحافظة الرقة: «اننا نناشد المجتمع الدولي والتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية العمل من خلال خطوات جدية وعاجلة لوقف الهجمات العسكرية ضد المدنيين في قرى غانم علي، زور شمر، المغلة الجابر، الخميسية، معدان في ريف المحافظة الشرقي».

وأضاف البيان: «بعد بدء الحملة العسكرية المشتركة بين الطيران الروسي وقوات النظام السوري ضد مدن وقرى ريف الرقة الشرقي التي أدت خلال الأيام الأخيرة إلى تصعيد عدد وحجم الغارات الجوية حيث تسببت في ارتفاع حاد جداً في أعداد النازحين».

وأشار إلى أن «الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة تسببت في نزوح أكثر من 30 ألف مدني إلى الاراضي الزراعية والبادية والنوم في العراء»، منوهاً إلى أن «حجم الكارثة الإنسانية كبير جدا في ظل الامكانيات الضعيفة».

وطالب البيان بـ»شكل فوري بضروري ووقف جميع اشكال القتال في الريف الشرقي لمحافظة الرقة، وفتح ممرات آمنة للمدنيين الراغبين بالنزوح للمناطق الآمنه، بالإضافة إلى انشاء مخيم لايواء النازحين وتامين احتياجاتهم».

ويقول مدير شبكة فرات بوست، أحمد الرمضان لـ «القدس العربي»: «إن «قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له سيطرت على قرية دلحة يوم امس وأجزاء من طريق الرقة دير الزور بريف الرقة الجنوبي الشرقي، بعد معارك مع تنظيم الدولة ، و بهذا تكون قوات سوريا الديمقراطية لم يعد لها أي تماس مع التنظيم في الضفة الجنوبية من نهر الفرات في ريف الرقة الجنوبي الشرقي».

وأضاف: «مع استمرار انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرقة لليوم الـ(41) على التوالي وقصف مدفعي عنيف من ميلشيات قسد لإحياء المدينة التي نجم عنها وقوع عشرات الضحايا معظهم من المدنيين، فيما غادر آلاف السكان المدنيين في قراهم بريف الـرقة الشرقي معظمهم نساء وأطفال وشيوخ مع تجـدد هجـمات طائـرات النظـام علـى قراهـم».

وأشار إلى أن «الأهالي المدنيين ينتشرون في العراء تحت شمس حارقة على ضفة نهر الفرات في حفر صغيرة في الأراضي الزراعية وعلى أطراف البادية القريبة من جهة الجنوب، بالاضافة لوصول عشرات العائلات الفارة من قرى وبلدات ريف الرقة الشرقي إلى ريف دير الزور الشرقي اليوم، جراء المجازر و القصف العشوائي الذي تتعرض له قراهم من قبل الطيران الحربي الروسي».

ولفت الرمضان إلى أن «شبكة فرات بوست وصلت لمرحلة لم تعد تستطيع توثيق أسماء شهداء الرقة في الأيام الأخيرة بسبب المجازر اليومية التي يرتكبها الطيران الحربي، إلا أننا استطعنا عبر مراسلينا توثيق أعدادهم، وكل هذا يأتي في ظل صمت أشبه بالمتعمد إزاء هذه المجازر والانتهاكات من قبل منظمات المجتمع الدولي».

وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الرقة التابع للمعارضة السورية محمد حجازي، ان «محافظة الرقة تعيش ظروفاً إنسانية صعبة جداً مع انعدام مقومات الحياة من ماء وكهرباء ومواد طبية واغاثية في ظل المخاوف من وقوع مجاعة بهذه المدينة المنكوبة».

وأضاف لـ«القدس العربي» أن «عدد المدنيين المحاصرين يقدر حسب تقارير الأمم المتحدة حوالي 100 الف مدني معظمهم من الأطفال والنساء مع وجود أكثر من 250 حالة طبية حرجة يجب أخلائهم فوراً».

ودعا «المجتمع الدولي لحماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية لهم حسب القانون الدولي واتفاقيات جنيف».

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها حاولت خلال الأشهر القليلة الماضية الوصول إلى وسط مدينة الرقة، إلا أنها تواجه مقاومة عنيفة من مقاتلي «الدولة»، في حين أدى قصف التحالف الدولي والقتال بين الجانبين إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، وفر العديد منهم إلى مخيمات في المنطقة، بينما تقطعت السبل بآخرين في الصحراء.