﻿ضغوط على المعارضة لوقف قتال الأسد في البادية: الألوية في مواجهة «الدولة»

حلب – «القدس العربي» : كشفت فصائل في المعارضة السورية المسلحة، عن تعرضها لضغوط من جهات داعمة (من دون الإشارة إليها) من أجل وقف قتالها لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها في البادية السورية، والتفرغ في ما يبدو لقتال تنظيم «الدولة الإسـلامية».

وأعلنت قيادة لواء شهداء القريتين التابع للمعارضة السورية المسلحة في بيان أصدرته الاثنين: عن «رفضها للجهة الداعمة بسبب عدم دعمهم لقتال نظام الأسد نهائيا».

وأكد البيان، على «مواصلة لواء شهداء القريتين في قتال قوات النظام والميليشيات الموالية له من عدة جبهات مختلفة أبرزها الجهات الشمالية»، لافتاً إلى أن «الاستعدادات لقتال النظام ما زالت مستمرة».

ويرى الباحث السياسي السوري أحمد رياض غنام، إن» الاستراتيجتين الأمريكية والروسية التقيتا على ضرورة القضاء على تنظيم الدولة، فقد تم توزيع الأدوار بينهما، بحيث تقوم الأولى بمحاصرة الفصائل المسلحة داخل كانتونات محاطة بالشرطة الروسية، مع إقرار واشنطن بوقف تسليحها ومنع نقل السلاح من خلال دول الإقليم لداخل هذه الكانتونات».

ويضيف في لقاء مع «القدس العربي»، إن «استراتيجة قتال الدولة تعتبر، الاستراتيجية الأمريكية الأكثر وضوحاً في سورية، وسط ضبابية للموقف الأمريكي في ما يخص الحل السياسي المرتقب، وهي نقطة التلاقي الروسي – الأمريكي في هذه المرحلة مع تسليم كامل للملف السوري للطرف الروسي بشأن القضايا السياسية وطبيعة الحل السياسي، والأهم قدرته على تأمين أمن إسرائيل، وقد تم ذلك في إتفاق الجنوب».

وحسب غنام فإن «الجنوب السوري بات يخضع اليوم للنفوذ الإقليمي والدولي بحيث تحولت لجزر منفصلة عن الجغرافيا السورية، وبالتالي، فإن أي سلاح خارج هذه الكانتونات، سيعتبر إرهابياً وسيتم القضاء عليه، ما يعني أن مهمة السلاح في سورية قد انتهت بشكل كامل ولم يعد لها أي ضرورة وظيفية تذكر، وهو ما يتوافق والقرار الأمريكي بوقف التسليح».

وبيّن الناشط السياسي، درويش خليفة، أن «روسيا تحاول لعب دور المنسق للعمليات العسكرية في سوريا عبر قاعدتها العسكرية في حميميم، لكن الصراع في البادية السورية مختلف الأهداف والاجندة والجغرافيا من حيث المعارك على الطريق الدولي تدمر- بغداد، والذي يرابط على أطرافه لواء القريتين وأسود الشرقية».

وأضاف لـ «القدس العربي»: أن «قوات الجيش الحر تحاول الصمود في وجه الحملة العسكرية العنيفة من قبل الطيران الروسي والقوات البرية الإيرانية والميليشيات الحليفة للنظام في منطقة السبع بيار وظاظا، المتاخمة لمطار السين العسكري».

وتابع: «في حال تم تأمين دعم لقوات الجيش الحر هناك، قد يؤدي ذلك إلى فتح طريق يساهم بفك الحصار عن الغوطة الشرقية، ويعتبر هذا الطريق عقدة طرق بأتجاه حاجز البصيري من جهة وحاجز المثلث من جهة أخرى».

وحسب درويش «قوات النظام بعد سيطرتها على سلسة جبال صبيحية المطلة على طريق تدمر- بغداد تحاول اعتراض تقدم قوات الجيش الحر المقبلة من الحدود الجنوبية في جبال القلمون الشرقي، عبر تأمين مطار السين وتأمين محطة تي 3 التي تعد مدرج للطائرات الحربية التي تعزز تقدم النظام في معاركه بالمنطقة، ولكن هل يستطيع النظام مواجهة القوات الحليفة للتحالف الدولي من دون عقاب؟ «.

وتساءل هل «سيتخلى التحالف والدول الصديقة عن دعم الجيش الحر في المنطقة التي تعد النقطة الفاصلة في قطع قدم إيران عن التوغل نحو الجنوب السوري؟ أسئلة تحتاج جواباً من البنتاغون الداعم لقوات سورية أخرى».

والعديد من فصائل المعارضة المسلحة في البادية السورية يتلقى الدعم عبر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لا تزال البادية تشهد أعنف المعارك والمواجهات المستمرة بين قوات النظام مدعومة بميليشيات أجنبية وفصائل المعارضة السورية، بالإضافة إلى مواجهة كلاهما لتنظيم «الدولة».