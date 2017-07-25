﻿إسرائيل تواصل احتجاز جثامين منفذي عملية الأقصى والمحكمة العليا تماطل في قرارها

الناصرة ـ «القدس العربي»: تواصل المحكمة العليا في إسرائيل الماطلة والاستنكاف عن اتخاذ قرار للبت بالالتماس المقدم لها منذ أيام، لتسريح جثامين شهداء منفذي عملية الأقصى الثلاثة من عائلة جبارين من مدينة ام الفحم داخل الخط الأخضر.

وردا على التماس مركز «عدالة» لتسريح الجثامين، زعمت شرطة الاحتلال خلال الجلسات التي عقدت على مدار اليومين الأخيرين، أنها على استعداد لتسريح الجثامين، لكن تحت شروط وتقييدات معينة.

والتقييدات التي طرحتها الشرطة، في المرحلة الأولى، تمحورت حول خمس نقاط رئيسية: كفالات مالية بقيمة 20 ألف دولار يلتزم بها ذوو كل واحد من الشهداء، حظر كلي على اشتراك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة، وحظر كلي على أي نوع من التغطية الإعلامية، وتسليم الجثامين بعد منتصف الليل، وتقييد عدد المشيعين المرافقين للجنازة بأعداد لا تتجاوز العشرات لكل عائلة. وأعرب القضاة من طرفهم، عن عدم ارتياحهم من شرط الكفالات المالية ومن شرطي حظر وجود صحافيين وسياسيين في الجنازة، لكنهم لم يصدروا حكما في هذا السياق.

من جهته اعترض محامو مركز «عدالة» على كل هذه التقييدات، وبالذات التقييد الذي يتعلق بعدد المشيعين وموعد الجنازة، وطالب برفع عدد المشيعين من 100 مشيع لكل عائلة إلى 500 مشيع، بالإضافة إلى إجراء الجنازة بالتزامن مع واحدة من الصلوات عدا صلاة الفجر.

وجرى أمس، بعد أربع جلسات متتالية، في غضون يومين، لتداول القضية في المحكمة وبعد مجهود بذله طاقم «عدالة»، إلغاء التقييدات التالية: الكفالات المالية، وحظر اشتراك شخصيات سياسية وعامة بالجنازة، بالإضافة إلى إلغاء حظر التغطية الإعلامية.

وفيما يتعلق بموضوع موعد الجنازة، فقد لمّح القضاة للشرطة الى أن إقامة الجنازة في الساعات المتأخرة من الليل هو أمر يستحق التوقف عنده بصفته أمرا غير اعتيادي، أما بالنسبة للموضوع الجوهري وهو عدد المشيعين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في الجنازة، فلم يتم حتى اللحظة إحراز أي تقدم، وما زالت المحكمة في حالة انعقاد دائم لمواصلة البحث بالموضوع. وبناء عليه أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا طالبت فيه الدولة بتقديم رد خطي مفصل على التماس «عدالة».

ووفقا لذلك تم تعيين جلسة إضافية لتداول المسائل القانونية التي يثيرها الالتماس التي ستعقد اليوم، ما يثير شبهات بأن المحكمة تعمل بدوافع غريبة على المماطلة ريثما تنتهي الأزمة الناجمة عن البوابات الإلكترونية وتراجع حالة الاحتقان.

يذكر أن مركز عدالة قدّم، يوم الخميس الماضي، التماسا للمحكمة العليا مطالبا إياها بإصدار أمر فوري للشرطة بتحرير جثامين الشهداء الثلاثة من أم الفحم: محمد أحمد محمد جبارين (29 عاما)، محمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاما) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاما)، الذين قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في الاشتباك المسلح في المسجد الأقصى، يوم الجمعة الموافق 14 يوليو/ تموز الحالي.

الى ذلك تواصل السلطات الإسرائيلية حملات مداهمة واعتقالات في أم الفحم ولبلدات فلسطينية أخرى تشهد احتجاجات ومظاهرات نصرة للقدس والأقصى.