﻿الحمد الله يحمّل إسرائيل مسؤولية المساس بالأقصى ويعلن صرف 25 مليون دولار لدعم صمود القدس

غزة ـ «القدس العربي»: رفض رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، الإجراءات الإسرائيلية الرامية لـ»تهويد» مدينة القدس، وحمل الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات تغيير معالم مدينة القدس التاريخية وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

وقال في كلمة ألقاها في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت في بلدة الرام نصرة للقدس وللمسجد الأقصى يوم أمس «نرفض إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد معالم المدينة المقدسة بذرائع أمنية مختلفة». وأكد على «الحق التاريخي والقانوني» في المسجد الأقصى، محذرا من محاولات الاحتلال الإسرائيلي «التهرب من استحقاقات عملية السلام». وأدان الإجراءات الإسرائيلية كافة، التي تسلب الشعب الفلسطيني الحق في أداء عباداته، ورفض كل المعيقات التي تحول دون حرية العبادة التي نصت عليها المواثيق الدولية والشرائع السماوية، وطالب بالعودة إلى الوضع القائم قبل الرابع عشر من تموز/يوليو الحالي. وشدد على أن القدس الشرقية «ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين». وأكد رفض أية إجراءات تفرضها دولة الاحتلال على المقدسات المسيحية والإسلامية. واستغرب الحمد الله إصرار الرباعية الدولية على المساواة بين «الضحية والجلاد»، مؤكدا الموقف الثابت للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ، بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الدول كافة لـ «وقف الغطرسة الإسرائيلية القائمة على نظام الفصل العنصري»، منددا كذلك باستمرار قوات الاحتلال بالسماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى، في وقت تمنع أجيال فلسطينية كاملة من الصلاة فيه.

وأعلن عن البدء في صرف 25 مليون دولار لدعم صمود المواطنين والتجار والمؤسسات الفلسطينية في القدس.

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، على رفض الشعب الفلسطيني لكل معالم التغيير في المسجد الأقصى. ودعا لنصرة للمسجد الأقصى المبارك، وطالب المرابطين هناك بـ « الثبات على مواقفهم البطولية». وخاطب المرابطين عند باب الأسباط بالقول «لستم وحدكم بل كلنا معكم وهذه الصلاة دليل وحدة ومصير»، مضيفا «أنتم من ترفعون الراية ونحن خلفكم بجحافل الإيمان». وحذر «كل المتآمرين من محاولات الالتفاف على صمود شعبنا وعلمائنا والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك».