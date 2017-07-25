﻿السادات: تمنيت لو تحدّث السيسي عن فلسطين خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب

القاهرة ـ « القدس العربي»: استنكر رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المصري، محمد أنور السادات، أمس الثلاثاء، تباطؤ جامعة الدولة العربية في اتخاذ موقف حازم وسريع ضد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني واقتحامها لباحات المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الصلاة فيه واعتقال وقتل العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني من دون أن تحرك الجامعة ساكنا ضد هذه الانتهاكات.

وطالب، وهو النائب البرلماني المعارض المستقيل، جامعة الدولة العربية بتوضيح حقيقة قيام إسرائيل بعقد لقاءات مكثفة وسرية مع بعض الدول العربية لإتمام ما يسمى «بصفقة القرن» وعلاقة هذه اللقاءات بالصمت الرهيب من قبل الحكومات العربية على التصعيد الإسرائيلي، وهو ما يعد بمثابة تأييد وموافقه على كل ما يحدث حيال الشعب الفلسطيني وصفقة القرن.

وأضاف: «كنت أتمنى من القادة العرب وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم الحديث عن القضية الفلسطينية وما يحدث فيها من مستجدات أثناء اللقاء الأخير للقيادات العربية في مصر، احتفالا بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية منذ أيام، وعدم الانتظار لقيام الجامعة العربية بعمل لقاء طارئ أو شجب الانتهاكات ببيان صحافي فقط دون اتخاذ أي خطوات جادة على أرض الواقع، وهو ما ينعكس بالسلب على مصير القضية الفلسطينية واستمرار إسرائيل في انتهاكاتها».

وأكد السادات على «ضرورة قيام مجلس النواب المصري والعربي بدعوة الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف لعقد جلسة طارئة لمناقشة «هذه الانتهاكات واتخاذ موقف دولي موحد تجاه إسرائيل لمنعهم مسلمي فلسطين من إقامة شعائرهم الدينية».

في سياق متصل، أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أعلى سلطة إسلامية في مصر، أن «كل الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الصهيوني في الحرم القدسي باطلة شرعا وقانونا، ولا تستند إلى أي مبدأ إنساني أو حضاري، ومن ثم فإن الأزهر الشريف وباسم مليار وسبعمائة مليون مسلم في العالم يرفض هذه التصرّفات اللامسؤولة والمستفزة، والتي درج الاحتلال الصهيوني على ممارستها متحديا كل القرارات الدولية».

وقالت الهيئة في بيان أعقب اجتماعها الطارئ الذي عقد أمس الثلاثاء، بدعوة سابقة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، إنها «تعيد التذكير بأن القدسَ الشَريف والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله كما ورد في القرآن الكريم هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الإسلام والمسلمين صلى الله عليه وسلم، وأحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها».

وطالب الأزهر «الدول العظمى ومنظمة اليونيسكو والهيئات الإسلامية والعالمية ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها نحو تحرير بيوت الله في القدسِ وفلسطين وسائر أماكن العبادة في العالم من التحكمِ والسيطرة السياسية والعنصرية». وحذِّر العالَم كله «من السكوتِ عن هذه الممارسات العدوانية التي تفتح الأبواب من جديدٍ للحروب الدينية، وتهدد سلام العالم وتأتي على الأخضر واليابس».

ودعا الأزهر «الهيئات العلمية والتعليمية ووزارات الأوقاف في كل بلاد المسلمين إلى زيادة الاهتمام بقضية القدسِ وفلسطين في المقررات الدراسية والتربوية وخطب الجمعة في المساجد والبرامج الثقافية والإعلامية».

وأعرب الأزهر عن «كامل تقديره لتضامن الكنائس مع المساجد في الأراضي المحتلة، ورفع الأذان منها، رغم فرض الصمت والحظر على مآذن المساجد، انتصارًا من المسيحيين للقيم الروحية ومبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين المؤمنين بالأديان السماوية».

وذكر الجميع بـ«عاقبة المتغطرسين، وأن الله مهما أمهلهم فإنه لن يهملهم، وستبقى القدس والأقصى في قلب المسلمين، ويمثل قضيتهم الأولى».

وقرر الأزهر عقْد مؤتمر عالمي عن القدس في أواخر شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لبحث قرارات مهمة بشأن القضية الفلسطينية، يسبقه التواصل مع المؤسسات والهيئات ذات الشأن.