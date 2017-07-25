﻿المؤبد لـ 43 متهما والسجن 10 سنوات لـ 9 أطفال في «أحداث مجلس الوزراء»

القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد لـ 43 متهما والزامهم بالإجراءات الجنائية وسداد قيمة 71 مليون 684 ألف جنيه تلفيات، والسجن 10 سنوات لـ 9 أطفال أحداث، و5 سنوات لمتهمة، والبراءة لـ 92 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وجاءت إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وعددهم 145 متهما، بعد أن صدرت ضدهم أحكام «غيابية» بالسجن في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

وشهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حالة من الانهيار داخل قفص الاتهام وصراخاً وعويلا بين المتهمين بعد إصدار الدائرة 5 إرهاب حكمها.

وأطلقت بعض المتهمات صراخا وعويلا حد الانهيار والبكاء، بينما هلل باقي المتهمين ورددوا: «حسبي الله ونعم الوكيل».

وكانت النيابة أحالت 298 متهما منهم 144 سجينا للمحكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، والشروع باقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.

يذكر أن هيئة المحكمة ذاتها سبق لها أن قضت مطلع شهر فبراير/شباط 2015، بمعاقبة الناشط أحمد دومة و229 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في القضية ذاتها.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 298 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق، وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.