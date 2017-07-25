﻿4 منافسين محتملين للسيسي في انتخابات العام المقبل: شفيق وصباحي وعنان وخالد علي

القاهرة ـ «القدس العربي»: تردد الحديث خلال الساعات الماضية عن ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وخوضه الانتخابات المقررة في عام 2018.

وكان الرئيس المصري رفض الإجابة خلال مؤتمر الشباب الذي استضافته مدينة الإسكندرية على مدار اليومين الماضيين، حول إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بالدعوة إلى المشاركة في التصويت بكثافة.

وقال السيسي، الذي لم يقدم إجابة حاسمة عن سؤال حول ترشحه: «أنا لن أجيب على هذا السؤال بهذه الطريقة، لكن حذاري من عدم النزول في أي انتخابات تختارون بها رئيساً لكم». مضيفاً: «هذا يوم يتحدد به مصير مصر، فلا تستكثر عليها هذا ولو ستقف 10 ساعات».

وأضاف: «أدعو من لهم حق الانتخاب سواء 50 مليونا أو 60 مليونا للنزول لاختيار من يقود»، داعياً «اللهم ولي من يصلح».

وأكد قبوله بأية نتيجة تسفر عنها الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم عدم إفصاحه بشكل واضح عن قراره، قائلاً: «انزلوا و(اختاروا) من تشاؤون، ما كتبه الله سنرضى به بكل تواضع وسأقول شكراً والسلام عليكم».

وقال الإعلامي المقرب من السلطات عمرو أديب، في برنامجه الذي يقدمه على إحدي الفضائيات الخاصة المصرية، أمس الأول، إن تقديره أن السيسي سيترشح لفترة رئاسية ثانية، وإنه مهتم أن تكون هناك مشاركة من المصريين في الانتخابات الرئاسية.

في نهاية أغسطس/ أب الماضي، أعلن السيسي في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن ترشحه لفترة رئاسية يتوقف على إرادة المصريين ذلك أنه « رهن إرادة الشعب، ولا يمكنه عدم التجاوب مع إرادة المصريين، وإذا كانت إرادة المصريين هي أن يخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى سيفعل ذلك».

وكشف خلال رده عن سؤال في المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية، في أبريل/ نيسان الماضي، من أحد المشاركين قال فيه «ماذا لو لم تنجح في الانتخابات الرئاسية في 2018؟»، مؤكدا أنه لن يستمر في الحكم حال رفض المصريون بقاءه فترة رئاسية ثانية، وأقسم بالله ثلاث مرات قائلا: «قسما بالله العظيم، لو المصريين لا يريدونني لن استمر في الرئاسة ثانية واحدة «، مطالبًا المصريين بالنزول للمشاركة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم. وقال السيسي، في حوار مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ردًا على سؤال حول قراره من الترشح لفترة رئاسية ثانية: «إن العالم لا بد أن يعلم أن إرادة الشعب المصري هي الحاكمة، ولا بد أن يعلم كل الناس ذلك».

وكانت مبادرة الفريق الرئاسي التي دشنها العالم المصري عصام حجي، اشترطت وجود 12 ضمانة لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

ومن الضمانات التي طرحتها مبادرة الفريق الرئاسي في بيان، وقف قرار إعلان حالة الطوارىء، والإفراج عن كافة المعتقلين بقضايا حرية التعبير والرأي، وإلغاء التصريحات الأمنية التي تتعلق بإقامة المؤتمرات الانتخابية.

كما اشترطت المبادرة أن تتابع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سير عملية انتخابات الرئاسة ومراقبتها، وضرورة أن تمتاز صناديق الاقتراع بالشفافية والنزاهة، وأن تغطي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية عملية فرز الأصوات، وأن يسمح للمرشحين بالمبيت داخل مقرات لجان الانتخابات.

وأكدت المبادرة على ضرورة أن تجري عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية بحضور مندوبين عن المرشحين، وأن تعلن النتائج النهائية حسب الموعد المحدد عبر القنوات الفضائية.

وطالبت المبادرة بوجود ضمانات بعدم ملاحقة الأعضاء المسؤولين عن الحملة الانتخابية أمنياً، و أن يسمح لجميع المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية عبر شاشات التلفزيون، ما اعتبره مراقبون للشأن السياسي المصري، بالضمانات الصعبة التحقيق، وأن مبادرة حجي ستختار طريق المقاطعة في النهاية.

وتحاول أحزاب تيار الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي المنضوية تحت راية التيار الديمقراطي الذي يمثل جبهة المعارضة الأساسية في مصر، اختيار مرشح لخوض الانتخابات به.

وكان حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، أعلن انه لن يترشح في انتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه سيؤيد المرشح الذي ستتفق على تأييده القوى الوطنية.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان اندماج حزبي التيار الشعبي والكرامة، في مايو / أذار الماضي، لإقرار الوحدة التنظيمية، وتغيير اسم الحزبين إلى «تيار الكرامة».

وتنحصر أسماء مرشحي القوى الديمقراطية، بالمحامي الحقوقي خالد علي الذي يخضع للمحاكمة بتهمة رفع يديه بإشارة بذيئة بعد حكم محكمة الإدراية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما سيمنعه من الترشح حال صدور حكم بإدانته، و مساعد وزير الخارجية السابق السفير معصوم مرزوق، الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات في حال طالبته القوى الوطنية بذلك.

وكان اسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، تصدر مرة أخرى الأحداث السياسية في مصر، بعد إعلان رجب هلال حميدة، البرلماني السابق وأمين حزب «العروبة»، الذي أسسه عنان، عن عزم الأخير الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.

و في موقف يمثل أول إعلان رسمي بشأن ترشح الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر العام المقبل، أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب، إذا ما قرر الترشح، سيعلن ذلك من أرض مصر.

وأضاف في بيانه: «الفريق سبق وقال مراراً وتكراراً، إنه إذا ما قرر الترشح للانتخابات الرئاسية فسوف يشرفه الإعلان عن ذلك من فوق الأرض المصرية وليكن في مطار القاهرة الدولي الذي شهد باكورة نشاطه وانخراطه في العمل المدني منذ أكثر من ستة عشر عاماً».

وتابع الحزب في بيانه: « الفريق شفيق رجل خدم الدولة المصرية سنوات طويلة وحارب من أجلها دفاعاً عن ترابها لذا فهو من أكثر الناس إدراكاً لمعنى الوطن وقيمة الأرض وأكثرهم وعياً بطبيعة شعب مصر ماذا يرفض، وماذا يقبل».

وجاء البيان ردا على معلومات ترددت بشأن عزم شفيق، بشكل نهائي، الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، وأنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من لندن، وليس أبو ظبي؛ لأنه يظن لو أعلن ترشّحه من أبو ظبي سيضع الإمارات في حرج، لذلك قرّر إعلان خوضه الانتخابات من بريطانيا.