﻿ضابط عراقي: خلايا «الدولة» تستطيع شن عمليات انتحارية في الفلوجة

الفلوجة ـ «القدس العربي» ماتزال مدينة الفلوجة ترزح تحت وطأة هجمات مسلّحي تنظيم «الدولة الإسلامية»، التي تستهدف بإستمرار القوات العراقيّة والحشد العشائري المتمركزين في المدينة، من خلال تحريك الخلايا النائمة.

وذكر مصدر أمني خاص لـ«القدس العربي»، بأن «تنظيم الدولة مازال قادراً على شن عمليات عسكرية مباغتة من خلال الاعتماد على تحريك خلاياه النائمة في العديد من الأحياء التابعة لمدينة الفلوجة وإحداث ثغرات أمنية».

وأضاف أن «العمليات الأخيرة لتنظيم الدولة التي استهدف فيها تجمعات للحشد العشائري بسيارات مفخخة والانتحاريين، وكذلك قيامه بمهاجمة الحواجز الأمنية الثابتة والمتحركة للجيش والشرطة بالأسلحة الكاتمة، كان الهدف منها إرباك عناصر الأمن، وإعطاء رسالة أن مقاتلي التنظيم لايزالون متواجدين ويمتلكون الإمكانية لشن المزيد من الهجمات».

وتابع المصدر، هو ضابط في الشرطة المحلية، طلب عدم ذكر اسمه، أن «منفذي الهجمات الأخيرة التابعين لدولة، لم يتسللوا من خارج الفلوجة بل هم خلايا نائمة نشطة من مواطني الأقضية التابعة للفلوجة، أعادوا ترتيب صفوفهم مجددا، حيث أن معظمهم بات يتغلغل بين المدنيين ويصعب أحيانا التعرف عليهم».

وواصل : «وصلتنا معلومات عن طريق الجهد الاستخباراتي، تؤكد على نيّة عناصر التنظيم بفتح أكثر من جبهة في الفلوجة كخطة جديدة يعتمدها لزعزعة الأمن وإرباك عمل أجهزة الأمن، منها استهداف مراكز الشرطة والدوائر الحكوميّة وإحداث الفوضى عن طريق التصفيات الجسدية لشيوخ العشائر ورجال الدين والشخصيات المسؤولة في حكومة الأنبار المحلية، لإعادة التشبث بالأرض كما كان يفعل قبل سيطرته على المدينة عام2013 «.

ووفق المصدر، «مدن الفلوجة وبالأخص عامرية الصمود لن تكون بمأمن من هجمات تنظيم الدولة، فالأخير سيعمل على زج العشرات من مقاتليه الانتحاريين في محاولة يائسة منه لاسترجاع بعض المدن التي خسرها لتعويض الهزائم المتتالية التي مني بها في الموصل».

وكانت مصادر تابعة لشرطة محافظة الأنبار، أعلنت مؤخراً أن تنظيم «الدولة» تمكن من استهداف مدخل حاجز سيطرة الحلابسة الأمني إلى الغرب من مدينة الفلوجة، عبر سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ما أوقع خسائر مادية وبشرية بين صفوف القوات العسكرية العراقيّة.