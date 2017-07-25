﻿ممثل المجلس الأعلى في طهران يكشف أسباب مغادرة الحكيم وتأسيسه تيارا جديدا

بغداد ـ « القدس العربي» : كشف ممثل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، في طهران، ماجد الغماس، أمس الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت، عمار الحكيم، إلى مغادرة المجلس الأعلى الشيعي، والتوجه نحو تشكيل تيار سياسي جديد.

وقال إن «مغادرة الحكيم للمجلس الاعلى تعود إلى «اختلاف الآراء حول كيفية إدارة المجلس، والنظرة السياسية للقضايا كالتشكيلات وبعض القضايا اليومية في العراق والاستفادة من طاقات هذا البلد كالشباب وباقي الطبقات».

وتابع، في مقابلة نشرتها وكالة «تسنيم» الإيرانية، إن «هذه الخلافات أدت إلى طرح رؤية جديدة قائمة على أن نسمح لباقي القادة التصرف على طريقتهم في ادارة المجلس وان يؤسس عمار الحكيم تشكيلا جديدا ليكون له نشاط في العراق عقب الانتخابات في اطار العملية السياسية الموحدة في العراق، ان هذه القضية ادت إلى تشكيل تيار الحكمة الوطني».

وتابع، أن «الشورى المركزية في عهد الشهيد السيد محمد باقر الحكيم والراحل السيد عبدالعزيز الحكيم تم تغييرها إلى المكتب السياسي عبر موافقة الهيئة العامة للمجلس الاعلى»، مضيفا أن «القادة القدماء للمجلس الاعلى والاشخاص المؤثرين طالبوا بدور كبير في سير الامور وكانوا يعتقدون أن الشورى المركزية يجب أن تتدخل في الامور، الامر الذي كان مصدر الخلاف».

وواصل: «كان بعض رجال الدين يسعون لادارة المجلس حيث مهد السيد عمار الارضية لهؤلاء عبر مغادرته من المجلس».

وحسب غماس «الشرخ بين الأحزاب الشيعية لايصب في مصلحة التيار أبدا، لكن يمكن الاستفادة من هذه الفرصة في بعض القضايا»، مشيراً إلى أن «هذا التشكيل يمكنه ان يتسع إلى كامل العراق وسيفتح المجال امام الجميع للدخول إلى هذا الحزب وسيكون لديه ايضا شروط خاصة».

ولفت إلى أن «الارضية ممهدة للتفاهم سواء قبل الانتخابات أو بعدها».

وأشار إلى «زيارات لمرجعية النجف الاشرف، قام بها (الحكيم) ولكن لم يكن لديهم رأي خاص وتم تفويض القرار إلى السيد الحكيم، ونظرا لمكانة الجمهورية الاسلامية ومكانة قائد الثورة الاسلامية ودور إيران الايجابي دوما كان من الضروري ان تكون المشاورات مع الجمهورية الاسلامية في الاولوية».

وأضاف، «كما نستفيد من المستشارين العسكريين الإيرانيين في الحرب نستفيد من المستشارين السياسيين الإيرانيين ايضا، كما ان المسؤولين الإيرانيين كانوا يؤكدون على ضرورة الحفاظ على وحدة قوى شهيد المحراب، كما يؤكدون على وحدة كامل العراق».

وشدد على أن الحكيم «وجه خطابه في البيان إلى كامل العراق، لكن هناك قيودا في طبيعة الحال، كما انه لم يتم حتى الآن تقديم دستور للحزب وهو في قيد الدراسة».

وأعلن الحكيم، مساء أمس الاثنين، عن تشكيل تيار الحكمة الوطني لخوض الانتخابات العراقية المقبلةـ مؤكدا أن «العراق بحاجة ماسة إلى أن يقاد من قبل كفاءاته الشجاعة والمقدامة».

واعتبر الحكيم أن تيار الحكمة الوطني، يتبنى العمل السياسي في إطار العملية الديمقراطية والحرية المجتمعية، مؤكداً أن التيار سيواصل العمل مع الجميع ولكن بأفكار واطر جديدة.

وقال في خطاب متلفز «إن تيار الحكمة الوطني سيكون مع العراقيين الشرفاء الاحرار من اجل وحدة العراق وسر قوته».

وأضاف أن التيار الجديد «سيكون تيارا سياسيا جديدا يولد من رحم الألم ويتمتع بالوسطية والاعتدال لأن العراق بحاجة إلى أن يقاد من كفاءات مقدامة ولتعبر عن تطلعات الشعب العراقي بكافة فئاته».

وأشار إلى أن «كل طموحاتنا يمكن تحقيقها إذا توفرت إرادة سياسية جديدة واعية ومتينة لتضميد الجراح وتفتح ذراعيها لجميع المواطنين، وأن يكون العراق هو العنوان الأكبر ويتعايش مع التحديات وخدمة العراق».