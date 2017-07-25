﻿الشرطة الاسبانية تسيطر على شخص حاول مهاجمتها في حدود مليلية واختلاف حول هويته وترديده «الله أكبر»

مدريد – «القدس العربي»:اعتقلت الشرطة الإسبانية أمس الثلاثاء عند معبر مدينة مليلية شمال المغرب شخصاً كان يحمل سكيناً ويحاول الاعتداء على أفرادها وهو يردد «الله أكبر»، ويجهل هل يتعلق الأمر بعمل إرهابي على شاكلة ما شهدته لندن مؤخراً أم رد فعل بسبب قضية ما، لكن الحادث رفع من حالة التأهب في اسبانيا. وعلاوة على البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية الذي يتحدث عن اقتحام المواطن المغربي للحدود بين مليلية وباقي المغرب في نقطة بني أنصار بالضبط، فقد نشرت شريط الاعتداء وطريقة السيطرة على المهاجم، حيث يظهر الشريط الذي تناولته وسائل الاعلام في هذا البلد الأوروبي شخصاً يحمل سكيناً وهو يقتحم الحدود ولكن لا يسمع هل كان يردد «الله أكبر» كما نشرت الصحافة، وعملت الشرطة على السيطرة على المهاجم من دون فتح النار. وأصيب شرطي بجروح في يده خلال العملية.

ولم يتم الكشف عن هوية هذا الشخص، ولم تصدر وزارة الداخلية المغربية بياناً حول هويته، بينما كتبت الجريدة الرقمية «هسبريس» أنه مدمن مخدرات ولم يكن يردد «الله أكبر»، مشيرة الى هروبه من حاجز للأمن المغربي في نقطة معبر مليلية نحو الجانب الإسباني. وعملياً، يتبين من شريط الفيديو الذي عرضته وسائل الاعلام أن طريقة الهجوم الذي نفذه هذا المواطن المغربي ليست احترافية وقد لا يكون إرهابيا بل مدمن مخدرات فقد صوابه وأراد ربما الانتقام من حادث عابر تعرض في الماضي. وكانت مدينة أخرى تحتلها اسبانيا شمال المغرب وهي سبتة قد شهدت منذ شهرين، وفق الجريدة الرقمية شمال بوست، شخصا قام بذبح نفسه في الحدود الفاصلة وهو يصرخ بعبارات دينية، وكان ما قام به هو رد فعل على منع الشرطة الإسبانية له دخول سبتة. وتوجد سبتة ومليلية شمال المغرب وتحتهلما اسبانيا ويقصدهما عشرات الآلاف من المغاربة يوميا لممارسة التهريب المعيشي، ويحدث أن تقوم الشرطة الإسبانية بمنع الكثيرين من المرور. في الوقت ذاته، استحضرت بعض المنابر الإعلامية المقارنة مع اعتداءات لندن، لكن طريقة التنفيذ مختلفة، فقد قام إرهابيو لندن بمباغتة الناس بالطعن بالسكين بينما الشاب المغربي حمل السكين وهو يتقدم وكأنه ثمل أمام أفراد الشرطة المسلحين.

وعمدت اسبانيا الى اتخاذ إجراءات أمنية سريعة عند معبري سبتة ومليلية ونقط أخرى، لكن كل المعطيات تشير الى غياب الدافع الإرهــابي.