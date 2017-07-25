﻿حقوقيون وصحافيون مغاربة يدينون الحكم القضائي بسجن الصحافي حميد المهداوي وتغريمه

الرباط – «القدس العربي» : أدان حقوقيون وصحافيون مغاربة الحكم القضائي في حق الصحافي حميد المهداوي، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، واعتبروه حكماً «جائراً» و»يهدف إلى إسكات أحد الأصوات المزعجة المنتقدة لسياسة الحكومة في ملف حراك الريف».

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة، امس الثلاثاء، بحبس المهداوي ثلاثة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد جلسة محاكمة دامت أزيد من 14 ساعة بعد ان أدانته بتهم «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي»، وبرأته من جنحة المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مرخص لها.

وأوقفت قوات الأمن في الحسيمة الصحافي حميد المهداوي مدير موقع «بديل. انفو» يوم الخميس 20 تموز/ يوليو الجاري، قبيل انطلاق المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها حراك الريف، وأصدرت السلطات قراراً بمنعها. وقالت السلطات ان اعتقال الصحافي جاء للاشتباه في تورطه في «التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية تحت طائلة القانون» وتوبع في حالة اعتقال احتياطي وجرى إيداعه السجن بالحسيمة.

وقال عبد العزيز العليكي أحد المحامين بهيئة الدفاع، أن الحكم الصادر في حق حميد المهداوي لم ينبن على قانون الصحافة الجديد المعمول به وإنما تم بناؤه طبقا للمادة 299 (1) فقرة 2 من القانون الجنائي وهذا أمر لا يتناسب وطبيعة المحاكمة والمحكوم عليه، على اعتبار أنه صحافي وله موقع فكيف يتم الحكم عليه بمواد من القانون الجنائي.

نية مبيتة لادانته

وأضاف العليكي أن هناك نية مبيتة لاعتقاله وسجنه وحرمانه من الاستفادة من قانون الصحافة الذي يكون الحكم فيه كما تنص المادة 72 بالغرامة فقط (من 10 آلاف الى 100 ألف والتي تتضاعف من 50 ألفاً إلى 500 ألف) .

وأكد العكيكي «سنستأنف الحكم خصوصا وأن المهداوي أنكر ما نسب اليه جملة و تفصيلا، و أن ما قام به يدخل في نطاق عمله كتنوير للرأي العام و نشر الأخبار في نطاق حرية التعبير التي يكفلها له الدستور الجديد ومواد قانون الصحافة».

وأدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق المهداوي، وقالت ان الاعتقال والحكم «دليل على التضييق على الحريات العامة»، كما طالبت بإطلاق سراحه وسراح باقي الصحافيين والإعلاميين المعتقلين على خلفية الحراك بمنطقة الريف.

وقال الكاتب والصحافي محمد حفيظ انه اذا كان الصحافي حميد المهداوي قد اعتقل وأدين لتحريضه على تظاهرة ممنوعة «فلماذا لم تأمر النيابة العامة باعتقال قيادة الحزب الاشتراكي الموحد وقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وقيادة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وقيادة حزب النهج الديمقراطي وقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومسؤولي أطاك المغرب ومسؤولي الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان (الذي يضم 22 هيئة حقوقية)، وأن تأمر بفتح تحقيق قضائي مع قيادات ومسؤولي هذه الأحزاب والهيئات (الأمناء العامون والرؤساء وأعضاء المكاتب السياسية والتنفيذية والمجالس الوطنية…) ومحاكمتهم؟؟!! فهؤلاء جميعهم دعوا مناضلي أحزابهم وهيئاتهم والمتعاطفين معها والمواطنين إلى المشاركة في مسيرة 20 يوليو بالحسيمة، رغم قرار وزارة الداخلية بمنعها».

انتهاكات موثقة

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إنها وثقت منذ نشأة الحراك الاحتجاجي في شمال المغرب في تشرين الاول/ أكتوبر 2016، العديد من الانتهاكات ضد حرية الإعلام، منددة بموقف السلطات المغربية حيال هذه الأحداث، والمتمثل في تعمد عرقلة عمل الصحافيين المحليين والأجانب الراغبين في تغطية الواقع الذي تعيشه منطقة الريف.

وقالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود: «إن وضع الصحافيين المغاربة والأجانب الذين يغطون الأحداث الجارية في شمال المغرب لا يزال يشهد تدهوراً مستمراً، فمن خلال محاولة منع التغطية الإعلامية لتظاهرات الريف، تجعل السلطات المغربية تدريجياً من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصي على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها». ودعت السلطات المغربية إلى إطلاق سراح الصحافيين – المواطنين المغاربة الذين مازالوا قيد الاعتقال، وإدانة جميع الاعتداءات الجسدية ضد الإعلاميين الذين يقومون بعملهم من خلال تغطية هذه الأحداث.

واضاف تقرير للمنظمة الدولية التي يوجد مقرها في باريس انه في يوم 20 تموز/ يوليو ألقي القبض على حميد المهداوي، مدير الموقع الإخباري Badil.info بينما كان يصور تظاهرات الحسيمة، التي كانت السلطات قد منعتها قبل بضعة أيام.

واشارت المنظمة إلى أنه منذ 26 ايار/ مايو، أُلقي القبض على 7 مواطنين – صحافيين ومتعاونين إعلاميين في الحسيمة وضواحيها، لا لشيء سوى لأنهم قاموا بتغطية أنشطة «حراك الريف»، حركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بشمال المغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2016. ويوجد من بين المعتقلين محمد الهلالي – مدير الموقع الإخباري الإلكتروني ريف برس الذي تم إغلاقه – علماً أنه سبق أن حُكم على هذا الصحافي بخمسة أشهر سجناً نافذاً بتهمة «إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة عملهم والتظاهر دون ترخيص» وإضافة إلى ذلك «لا يزال ستة صحافيين – مواطنين آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بمدينة الدار البيضاء في انتظار محاكمتهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد الأسريحي وجواد الصبري (موقع Rif24 ) وعبد العلي حدو منشط التلفزيون الإلكتروني (AraghiTV) وحسين الإدريسي مصور ريف بريس وفؤاد السعيدي منشط صفحة AgrawTV على فيسبوك وربيع الأبلق الذي يتعاون مع موقع Badil.info».

اتهامات خطيرة للصحافيين

واستنكر المحامي أحمد آيت بن ناصر، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، في تصريحات للمنظمة، «محاكمة جميع هؤلاء بموجب أحكام القانون العام عوض الاستناد إلى قانون الصحافة»، موضحاً أن «من غير المقبول توجيه تهم خطيرة مثل تهديد الأمن القومي لصحافيين – مواطنين معروفين وذائعي الصيت»، مؤكداً في الوقت ذاته على «ضرورة إجراء المحاكمات على أساس قانون الصحافة وحده، كما أنه من الواجب الإفراج عنهم في انتظار المحاكمة». هذا وقد اتُّهم بعض الصحافيين – المواطنين على أساس أحكام القانون الجنائي، مما قد يكلفهم عقوبات يمكن أن تصل إلى حد الإعدام.

وقالت المنظمة انه احتجاجاً على اعتقالهم وظروف حبسهم، خاض العديد من السجناء إضراباً عن الطعام في 17 تموز/ يوليو، علماً أن تقريراً من إنجاز المجلس الوطني لحقوق الإنسان (والذي تم تسريب جزء منه) أشار إلى تعذيب وسوء معاملة السجناء المحتجزين في الحبس الانفرادي.

ووثقت منظمة مراسلون بلا حدود بالإضافة إلى هذه الاعتقالات «حالتي اعتداء على صحافيين من قبل الشرطة، فخلال تظاهرة أقيمت في الرباط يوم 8 يوليو/تموز، تعرض أحمد رشيد، مصور موقع Lakome2، للضرب بينما كان يصور عناصر الشرطة وهم يحاولون تفريق المتظاهرين». ونقلت عن هشام العمراني، الذي كان يغطي تظاهرة العاصمة لموقع Badil.info «كنت أقوم بعملي الصحافي فإذا بي أرى عشرة شرطيين قادمين في تجاهي، قبل أن ينهالوا علي بالشتم والركل والضرب بالهراوات، بل وقد أحسست أن احتقارهم لي زاد أكثر منذ اللحظة التي أخبرتهم فيها بأنني صحافي».

وأكد التقرير على أن استهداف الصحافيين من طرف السلطات المغربية لا يقتصر فقط على الصحافيين المغاربة ووسائل الإعلام المحلية، فقد شهد الشهر الماضي تعليق نشاط قناة فرانس 24 باللغة العربية في البلاد، بينما اعتُقل في أواخر مايو/ أيار مراسل صحيفة الوطن الجزائرية، جمال عليلات، قبل ترحيله إلى بلاده. أما الصحافية روزا موساوي والمصور أيوب بنكروم، العاملان لصحيفة لومانيتيه الفرنسية، فقد تعرضا لمضايقات من قبل قوات الأمن المغربية أثناء تغطية وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك في مدينة مكناس يوم 4 يوليو/تموز. وقالت روزا موساوي: «إن ممثلي السلطة تعرَّفوا عليَّ كصحافية أجنبية عندما أخرجت مُعدات عملي»، مضيفة أن «عناصر الأجهزة الأمنية صوروني قبل أن يتعقبوا كل خطواتنا مشياً على الأقدام في البداية ثم بعد ذلك على متن سيارة تابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني» وأوقف عناصر الشرطة والدرك بنقاط تفتيش الصافية المستقلة نادية سويني في ثلاث مناسبات بينما كانت متوجهة إلى الريف يوم 20 يوليو/تموز لتغطية المظاهرة الممنوعة للأسبوعية الفرنسية بوليتيس، حيث طُلب منها الإدلاء بأوراق هويتها وتحديد أسباب وجودها في المنطقة، قبل السماح لها بدخول الحسيمة. ولدى وصولها إلى هناك، أثار وجودها انتباه عناصر الشرطة الذين أخذوا رقم سيارتها كما سجلوا حضورها على الميدان بينما كانت تجري مقابلة مع نوال بنعيسى، التي تُعد من الوجوه الرمزية في الحراك.

قمع لحرية الصحافة

واشارت المنظمة إلى «أن المغرب، الذي يقبع في المرتبة 133 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود لسنة 2017، مازال يعاني العديد من المشاكل على مستوى حرية الصحافة، حيث شهد طرد عدد من المراسلين الأجانب الذين يغطون بعض المواضيع الحساسة، إضافة إلى الخطوط الحمراء التي لا يُسمح بتجاوزها بأي شكل من الأشكال، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالملكية والدين الإسلامي، ناهيك عن عرقلة التغطية الإعلامية المستقلة لما يحدث في الصحراء الغربية…. التي أصبحت منطقة الريف تشهد وضعاً مماثلاً لها في الأسابيع الأخيرة».

وقال محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي، إن وزارته ستصدر بلاغا للرد على المعطيات التي جاءت في التقرير، وسيتم إرساله إلى المدير العام للمنظمة، بل ودعوته إلى زيارة الحسيمة للوقوف على حقيقة الأوضاع والمغالطات الواردة في تقرير منظمته.