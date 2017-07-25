﻿200 حقوقي ونقابات صحافية في وقفة تضامنية في مقر الجزيرة تنديداً بالمطالبة بإغلاقها

الدوحة ـ «القدس العربي»: أكد الدكتور علي بن صميخ المري ـ رئيس اللجنة الوطنيه لحقوق الانسان في دولة قطر ـ أن قوائم الإرهاب الصادرة في بيان مشترك عن دول الحصار، بأنها أحادية الجانب، وغير معترف بها على غرار القائمة السابقة، التي صرحت الأمم المتحده حيالها بأنها لا تعترف بأي قوائم إرهاب سوى الصادرة عنها.

وقال الدكتور علي بن صميخ خلال المؤتمر الصحافي في ختام أعمال المؤتمر الدولي «حرية التعبير: نحو مواجهة المخاطر» إنَّ الدول التي أصدرت قائمة الارهاب لم تتبع أي إجراءات قانونية قبل إصدار القائمة التي زجّت بأسماء أشخاص وكيانات، كما أنها ـ دول الحصار ـ لم تلجأ للمحاكم الوطنية أو للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن على اعتبارها الجهة المخولة بإدراج الأفراد أو الكيانات على قائمة الارهاب».

واستنكر ما قامت به دول الحصار، مؤكدا أن «دول لا تملك الحُجة، فامتلاك الحجة سيجعلها تلجأ للآليات الدولية المعنية بقوائم الارهاب»، كما أسلف.

وبشأن المخاوف التي تنتاب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قوائم الحصار من خطر اعتقالهم، قال المري: «ندعو القطريين أو الجهات غير الحكومية للجوء إلى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بهدف تقديم شكوى قانونية، وبالتالي تحريك دعوى قضائية ضد الدول عن طريق مكتب المحاماة الدولي «لا ليف» الذي تعاقدت معه اللجنة في وقت سابق لتحريك دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويضات عن ما لحق بهم من أضرار نفسية ومعنوية جراء الحصار».

كما تطرق إلى مصير الصحافيين المصريين وآخرين من دول الحصار، يواجهون خطر الاعتقال في حال عودتهم إلى بلدانهم، وبعضهم لم يتمكنوا من تجديد جوازات سفرهم، إلى جانب الصحافيين والمراسلين العاملين في قطر من «دول الحصار»، ويواجهون ضغوطات لإجبارهم على الاستقالة أو مواجهة عقوبة السجن، حيث قال المري: «هناك 100 صحافي ومراسل يعملون في دولة قطر يواجهون مثل تلك الضغوطات، وبعضهم لا يزال يعمل في قطر، ويعيشون قلقا يوميا بسبب الإجراءات المفروضة عليهم، بسبب عدم خضوعهم لإملاءات دولهم بالاستقالة والعودة إلى أوطانهم»، لافتا إلى أن «عدداً من الصحافيين المصريين العاملين في قناة الجزيرة نسقت لهم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءا مع ممثلين من منظمة هيومن رايتس ووتش، واللجنة سيكون لديها تحركات على مستوى الحكومة القطرية لتذليل المصاعب التي تواجههم،»، داعيا كل الصحافيين والمرضى وكافة المتضررين من الحصار بالتقدم إلى اللجنة لتقديم شكاوى ضد دول الحصار، والمطالبة بالتعويضات جراء الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم».

وفِي رده عن سؤال حول كيفية ممارسة حرية التعبير في بلدان تفتقد للممارسة الديمقراطية، أشار الدكتور المري إلى «أنه بالنسبة إلينا في قطر، فإن شبكة الجزيرة أحدثت نقلة نوعية في مسيرة دولة قطر الديمقراطية، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، بعيدا عما إذا كنا نتفق أو نختلف مع مضمونها».

كما استشهد «بالتجربة الجيدة للّجنة الوطنية لحقوق الانسان، حيث سبق لنا أن أشرنا في تقاريرنا السنوية إلى جملة من التوصيات التي توجهها اللجنة للحكومة القطرية، حول تغيير نهجها إزاء بعض الممارسات، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه حرية التعبير والإعلام».

إلى ذلك، أعرب عدد من ممثلى المنظمات الدولية المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للصحافيين وحقوق الإنسان وحرية التعبير في ختام مؤتمر «حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر» عن «إدانتهم بقوة» لمواقف دول الحصار التي طالبت بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام.

وذكرت المنظمات في توصيات المؤتمر «ندين وبقوة مطالب حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والتي تطالب بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك العربي 21، وشبكة رصد والعربي الجديد وعين الشرق الأوسط؛ كما نعرب عن تضامننا الكامل مع الصحافيين وغيرهم من مسؤولي الإعلام والمساعدين في قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المستهدفة».

وانعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من مئتي منظمة وشخصية دولية حقوقية؛ ومشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحافيين، والمعهد الدولي للصحافة، واتحاد البث الأوروبي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

ونظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قطر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، والمعهد الدولي للصحافة. وشمل المؤتمر 30 ورقة عمل لعدد كبير من المتخصيين الدوليين.

وأعلن المؤتمر عن تضامنه الكامل مع الصحافيين وغيرهم من مسؤولي الإعلام والمساعدين في قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المستهدفة.

وأكدت التوصيات على «ضرورة سلامة الصحافيين؛ وضمان المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الصحافيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام كعنصر أساسي في منع حدوث هذه المخاطر في المستقبل».

كما أشارت إلى ضرورة «وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحافيين، بما في ذلك آلية تنفيذ محددة، من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضد الصحافيين وتدعم ثقافة الإفلات من العقاب».

كما دعا المؤتمر الحكومات إلى «الاعتراف بجميع التوصيات والعهود والإعلانات والقرارات التي أصدرتها أو أقرتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو؛ وتنفيذ خطة العمل الأخيرة للأمم المتحدة وتعزيز عملها مع المنظمات المكرسة لسلامة الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام». وطالب المؤتمر «وكالات الأنباء إلى الإقرار بواجبها المتمثل في رعاية جميع صحافييها، ولا سيما المسؤولين عن جمع الاخبار والموظفين أو العاملين المستقلين ومسؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة البيئية وتوفير المعدات ذات الصلة وذلك في أوقات النزاعات أو غير ذلك».

وأكد ايضاً على «حق المنظمات الإعلامية في الإبلاغ بحرية ودون أي تدخل من جانب الحكومة والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة».

كما دعا الحكومات إلى الحد من تقييد إمكانية وصول وسائل الإعلام ووضع حدود للإبلاغ والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والاستقلالية في البت في القرارات المتعلقة بالنشر.

ودعا المؤتمر الصحافيين إلى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة والحاجة إلى معارضة آلية «كبش الفداء» ضد الأقليات والقضاء على التحامل والجهل.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بدولة قطر إن هذا المؤتمر «أتي في ظرف عصيب تمر به منطقة الخليج، هو رسالة واضحة ليس فقط لدول الحصار؛ بل لكافة دول العالم للإنحياز في هذه اللحظة التاريخية، لحقوق الإنسان و حرية التعبير؛ و أن الدفاع عن قناة الجزيرة هو دفاع عن مبدأ راسخ في حقوق الإنسان، ألا و هو حرية التعبير و حق الأفراد في الحصول المعلومات».

وأشار إلى أن «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصدد التباحث مع الحكومة القطرية في كافة الحلول و الخيارات المتاحة لمزيد من تخفيف معاناة ضحايا الحصار؛ خاصة على مواطني تلك الدول المقيمين في قطر، والعوائل الذين تشتتوا، والصحافيين الذين هددوا، سواء الحلول القانونية أو الإنسانية».

مضيفاً «مهما فعلنا ستبقى تلك الحلول غير كافة ما لم يرفع الحصار. إن دول الحصار تتحمل مسؤولية قانونية، و أخلاقية عن ما ألحقته من أضرار بالمواطنيين».

وقفة تضامنية بمقر الجزيرة

إلى ذلك، شارك ممثلو 200 منظمة حقوقية وعدد من الصحافيين الدوليين وممثلي منظمات حقوقية عالمية في وقفة داخل مقر «قناة الجزيرة» في الدوحة، تضامنا معها ضد مطالبات دول عربية وخليجية بإغلاقها.

وقام المشاركون في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في الدوحة (24-25 يويلو) أمس الثلاثاء بتنظيم الوقفة التي شارك فيها ما يقارب 200 شخص.