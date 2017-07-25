﻿مخاوف أمريكية من قدرة إيران على امتلاك صواريخ بالستية عابرة للقارات وقادرة على حمل أسلحة نووية

واشنطن ـ «القدس العربي»: قال محللون أمريكيون ان إيران ستكون قادرة خلال بضع سنوات فقط على امتلاك صواريخ بالستية عابرة للقارات وقادرة على مهاجمة أى هدف في جميع انحاء الشرق الاوسط واوروبا والولايات المتحدة بفضل كوريا الشمالية التى وصفتها ادارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب بانها اكبر تهديد للأمن الأمريكي في العصر الحديث.

المخاوف الأمريكية تتركز هنا وفقا، للعديد من المراقبين على قدرة إيران على تسليح هذه الصواريخ بأسلحة نووية بمجرد انتهاء الصفقة النووية اذا لم تضع الولايات المتحدة حدا للنشاط الإيراني، وعلى الرغم من حرص العديد من محللي السياسة الخارجية في واشنطن على استخدم كلمات وعبارات مثل «ربما» و «من المتوقع» و «من المحتمل» عند التعبير عن هذه التوقعات غير الشعبية الا انه ليس من السهل الهرب من هذا التهديد الكبير المقبل.

والمشكلة الكبيرة التى تواجه ادارة ترامب عند التعامل مع هذه المشكلة كما يقول الخبير هاري كازنيز، مدير الدراسات الدفاعية في مركز الاهتمامات الوطنية، ان امكانات كوريا الشمالية وإيران للتعاون في تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى قد وصلت إلى مرحلة متطورة جدا.

وقال جيفري لويس، وهو خبير في معهد ميدليبري للدراسات الدولية في مونتيري، ان الصواريخ التى تم مشاهدتها في إيران هي نسخة عن صواريخ كوريا الشمالية مشيرا إلى تعدد الادلة على التعاون بين البلدين بما في ذلك الصور التذكارية المشتركة التى التقطها العديد من مسؤولي البلدين.

وحذر العديد من الخبراء منذ سنوات من ان طهران وبيونغ يانغ تتداولان تكنولوجيا الصواريخ وان إيران ستكون قادرة على ضرب اهداف على بعد الاف الاميال وتحويل هتافها المعتاد «الموت لأمريكا» إلى تهديد نووي حقيقي.

واضاف انه يمكن للمرء التصور بسهولة السيناريو المتوقع بعد عقد من الزمن عندما تنتهى فترة الصفقة النووية وتقرر إيران انها ليست بحاجة إلى اخفاء نواياها مشيرا إلى ان غالبية الابحاث النووية تشير إلى ان الاتفاق النووي القائم حاليا لا يقيد هذا التعاون مما يساعد على المضى قدما دون هوادة للتعاون بين كوريا الشمالية وإيران.

وتحدث المحللون الأمريكيون عن خيارات امام واشنطن لمواجهة هذا التهديد من بينها الكشف بسرعة عن اسماء جميع الاطراف المتورطة في عملية التعاون بين البلدين في مجال تكنلوجيا القذائف، واشار المحللون إلى ان وزارة الدفاع واجهزة الاستخبارات الأمريكية قادرة على كشف المعلومات بهذا الصدد.

وطالب المراقبون ادارة ترامب باصدار اعلان واضح يتضمن القول ان أى طرف يساعد بيونغ يانغ او طهران على بناء صواريخ بعيدة المدى هو عدو للمجتمع الدولي وانه سيحاسب، بما في ذلك الشركات التى تقدم مساعدات مادية او تقنية، ويتمثل الخيار الثاني لادارة تراكمب في التعامل مع هذه المشكلة بفرض عقوبات صارمة على أى طرف يساعد على بناء التعاون بين كوريا الشمالية وإيران.

واقترح محللون البحث عن خيارات إبداعية للقضاء على هذا التعاون بما في ذلك ما اقترحه جون بارك من المكتب الوطني للبحوث الأسيوية حول تبنى فكرة تقديم مكافاة نقدية لمنع المكونات او الفنيين في مراكز تطوير القذائف التسيارية اضافة تقديم مكافات للشركات الصينية التى تمتنع عن التعاقد مع كويا الشمالية او القيام بدور وسيط.