﻿مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن خلال تشييع الجواودة

عمان – «القدس العربي»: طالب أردنيون غاضبون حكومة بلادهم بإغلاق سفارة إسرائيل وطرد سفيرها من البلاد، وذلك خلال تشييع جنازة أحد قتيلي حادث السفارة الإسرائيلية في عمان.

وشارك آلاف الأردنيين، أمس الثلاثاء، في تشييع جثمان محمد زكريا الجواودة، الذي لقي حتفه ومواطن ثانٍ، برصاص حارس إسرائيلي، في أحد المباني التابعة لسفارة تل أبيب الأحد، في حادث جرى على خلفية جنائية.

وأدى المصلون صلاة الجنازة على الجواودة في ساحة بمنطقة دوار الشرق الأوسط في عمان، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة أم الحيران. وعلت أصوات المشيعين بهتافات منددة بإسرائيل، وتُطالب بإغلاق سفارتها في عمان وطرد سفيرها، رافعين صور الجواودة، والعلمين الأردني والفلسطيني.

وهتف بعضهم بعبارات من قبيل «لا سفارة إسرائيلية.. على الأرض الأردنية»، و»لا سفارة ولا سفير.. والرابية (منطقة وجود السفارة في عمان) بدها تحرير».

كما هتفوا للقدس والمسجد الأقصى الذي تعرض في الأيام الأخيرة لانتهاكات إسرائيلية، مرددين «عالقدس رايحين.. شهداء بالملايين»، و«بالروح بالدم.. نفديك يا أقصى».

وفي وقت أعلنت فيه إسرائيل، وصول الطاقم الأمني لسفارتها في العاصمة الأردنية بأمان إلى تل أبيب، حاول وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، تهدئة عائلة الشاب، محمد الجواوده الذي قتل برصاص حارس إسرائيلي لمكاتب السفارة ، متعهداً لهم بأن «القانون سيأخذ مجراه».

النائب محمد هديب الذي رتّب اللقاء بين الزعبي، وعائلة الجواودة، أبدى اطمئنانه مشيراً إلى أنه سمع التزاماً مباشراً من الحكومة، بما يتضمنه نظام القانون والقضاء والعدالة بشان جريمة السفارة .

هديب، الذي وضع «القدس العربي» بصورة اللقاء، امتدح موقف وزير الداخلية عندما أبلغ عائلة الضحية الجواودة بأن دم الشهيدين في حادثة السفارة الجواودة والدكتور بشار الحمارنة « في رقبتنا».

وبدت خطوة مغادرة الطاقم الأمني الإسرائيلي محيرة، بعد وثيقة منع السفر التي أصدرها وزير الداخلية على أساس استجواب حارس الأمن الإسرائيلي القاتل قبل مغادرته .

التأكيدات الرسمية من جهة الحكومة كانت توحي بموقف موحد أحيط بغطاء سياسي ، مفاده أن الحارس الإسرائيلي القاتل أمامه خياران، إما تسليم نفسه والخضوع للتحقيق أو البقاء في عزلته داخل مقر السفارة .

الزعبي، قبل إعلان تل ابيب وصول حارسها القاتل بدا مهتماً بالتأكيد على أن الجريمة برمتها في إطار المتابعة القانونية مع التلميح بأن المتابعة الدبلوماسية تجري ايضاً.

الأجواء كانت تشير إلى أن القاتل الإسرائيلي تحت السيطرة ويمكن اعتباره بحكم الموجود ضمن نطاق قدرة نظام القانون. السيطرة هنا، تعني خضوع القاتل للاستجواب بالحد الأدنى وصعوبة التفكير بخيار دبلوماسي بعيد عن القرار المتخذ بوجوب الخضوع للقانون .

سريعاً، تغيرت المعطيات، سيارات خاضعة لحراسة مشددة نقلت جميع أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية وتسللت بهم إلى الضفة الغربية من نهر الأردن، ما دفع عضو البرلمان خليل عطية إلى القول على صفحته على فيسبوك»: «تم تهريبهم».

واضح أن قرار السماح بمغادرة الطاقم الأمني الإسرائيلي ، وبدون الخضوع للقانون المحلي قرار يتجاوز حكومة هاني الملقي، أي أنه قرار سيادي وأمني.

يحصل كل ذلك، في وقت لم يظهر فيه الشاهد الرئيسي في القضية، وهو سائق اسمه ماهر الجنيدي، رافق شحنة الأثاث الموجهة للسفارة الإسرائيلية وفقاً لأقارب الجنيدي، وبعضهم تحدث لـ»القدس العربي» ، فإن الرجل لم يعد حتى بعد ظهر الثلاثاء إلى عائلته، ولا أحد يعرف مكانه، علماً بأنه شاهد فقط على ما حصل ولا صلة له بالقضية، فيما ترددت أنباء أن السلطات تحفظت عليه وأوقفته حرصاً على حياته .

خبر نقل طاقم السفارة الإسرائيلية، شكّل صدمة كبيرة للأردنيين واحتقاناً لن ينتهي بسرعة، وهو ما ظهر خلال تشييع الجواودة.