﻿منسق الأمم المتحدة في فلسطين المحتلة: نأمل في حل الأزمة قبل الجمعة.. والمجلس يبدأ جلسة مفتوحة

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ غزة ـ «القدس العربي: دعا نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية وإلى ضبط النفس والتوصل إلى حل للأزمة القائمة في القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس الإثنين في المقر الدائم في نيويورك، عقب جلسة مشاورات طارئة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعت إليها كل من مصر وفرنسا والسويد. وقال للصحافة المعتمدة «من المهم للغاية التوصل إلى حل للأزمة الحالية بحلول يوم الجمعة من هذا الأسبوع. أعتقد أن الخطر على الأرض سوف يتصاعد إذا مررنا بدورة أخرى من صلاة الجمعة دون حل للأزمة الحالية».

وطلب المنسق الخاص من الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها مع جميع الأطراف من أجل تشجيعها على الابتعاد عن التصعيد وضمان الحفاظ على الوضع الراهن الذي تم تحديده منذ عام 1967 ليتم توفير الأمن للمصلين والزوار إلى الأماكن المقدسة في القدس.

وفي هذا السياق رحب مرة أخرى بالتأكيدات التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ليس لديها مصلحة في تغيير الوضع الراهن، داعيا إسرائيل إلى مواصلة سياستها مع الأردن في ضوء دور المملكة الأردينة الهاشمية الخاص والتاريخي في القدس لإيجاد حل للأزمة

وحسب ملادينوف، فقد تكون القدس واحدة من المدن الأكثر أهمية في العالم، بل هي مكان مشحون عاطفيا ودينيا وتاريخيا للملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ولا تزال القدس الشرقية في حد ذاتها تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومستقبلها هو مسألة وضع نهائي يجب أن يتم البت فيها والتفاوض عليها بين الجانبين في المستقبل. وأضاف «كقوة قائمة بالاحتلال، تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تبدي أقصى قدر من ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وتصعيد الحالة. وفي الوقت نفسه، تقع على عاتق القيادة الفلسطينية أيضا مسؤولية تجنب الأعمال الاستفزازية وإطلاق بيانات تزيد من تفاقم البيئة المتوترة أصلا».

ويأتي مؤتمر ملادينوف الصحافي عشية انعقاد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، حول الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق أعرب المنسق الخاص عن أمله في أن تتفادى الدول الأعضاء في بياناتها غدا تأجيج الوضع، وأن تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وإيجاد حل مبني على الوضع الراهن وعلى ضرورة ضمان أمن المصلين وزوار المواقع المقدسة في القدس. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة دورية مفتوحة تعقد مرة كل ثلاثة أشهر من أجل مناقشة بشأن «الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية». وسيقوم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بتقديم إحاطة من المتوقع أن تركز على تصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية. ومن المتوقع كذلك أن تركز مداخلات أعضاء المجلس والدول الأخرى بشكل أساسي على التوتر المتصاعد في القدس المحتلة وخاصة منطقة الحرم الشريف. وكانت أعمال العنف قد بدأت صباح يوم 14 تموز/ يوليو، عندما أطلق ثلاثة مسلحين من العرب الإسرائيليين النار على اثنين من حراس الأمن الإسرائيليين في منطقة الحرم الشريف في القدس وقتلوهم، كما استشهد المهاجمون على يد الشرطة الاسرائيلية.

وقد أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الهجوم في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ذلك اليوم. وفي أعقاب هذه الأحداث، حدت إسرائيل من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى. وهو تحرك أثار أسبوعا من التصادمات المتصاعدة بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية قتل على أثرها ثلاثة فلسطينيين وثلاثة إسرائيليين.

ومن غير المتوقع أن يصدر عن الاجتماع سوى دعوات من رؤساء الوفود بضبط النفس والعمل على التهدئة والعودة إلى إتفاقية الوضع القائم المتفق عليها بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية.

وكانت الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الامن مساء أول من أمس، قد فشلت في إصدار بيان حول جرائم الاحتلال في القدس. وانتقد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجلس لعدم اتخاذه قرارات عملية. وقال في تصريحات أوردتها الإذاعة الفلسطينية، عقب جلسة مجلس الأمن المغلقة مساء أول من أمس لبحث تداعيات أحداث المسجد الأقصى، التي انتهت ليل الإثنين، إنه لم يجر خلالها التوصل إلى «صيغة عملية مفيدة ومقبولة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة»

وأضاف «أن ما جرى خلال الجلسة، لا يرتقي لمستوى ما يحدث في القدس». وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن لم يتوصلوا لأي «موقف عملي للتصدي لهذه الغطرسة الإسرائيلية، التي تضرب بعرض الحائط مجلس الأمن الدولي وقراراته».

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسته المغلقة بناء على طلب السويد وفرنسا ومصر، لبحث الأوضاع المتفجرة في القدس عقب قرار سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى وتركيب «البوابات الإلكترونية» على مداخله.

وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة رفضت خلال الجلسة إدانة ما يجري في القدس المحتلة، ورفضت حتى صدور إعلان بيان حول أحداث الأقصى. وأضاف «الاستمرار في هذا النهج من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، يشجع إسرائيل على الاستمرار في غطرستها وهو ما لن ولم يقبله الشعب الفلسطيني وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأقصى». وأشار إلى إن غالبية الدول عبرت عن ما يجري في القدس المحتلة وتكلمت بمبادئ عامة، أبرزها من الدول الصديقة خاصة فرنسا التي شددت على ضرورة إزاحة كل المعيقات أمام المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، وطالبت بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ يوم الجمعة الماضي.

وأعلن منصور أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة وعلنية أمام الإعلام، سيتحدث فيها بداية أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أو مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، فيما ستكون دولة فلسطين ثاني المتحدثين، وبعدها عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.