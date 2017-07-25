﻿نتنياهو «زرع الريح وحصد العاصفة» والمقدسيون لقنوه درسا

الناصرة – «القدس العربي»: فيما كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وطاقمه في البيت الأبيض لعبوا دورا مهما في إعادة طاقم السفارة الإسرائيلية من عمان، تعرض لتوبيخات لاذعة من قبل أوساط إعلامية عبرية توافقت على أن الفلسطينيين في القدس لقنوه درسا.

وفي بيانه شكر نتنياهو الرئيس ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير، ولقيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل دعم جهوده لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعا. كما شكر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني على التعاون الوطيد بينهما.

يشار الى أن نتنياهو كان قد تحدث مع الملك عبد الله الثاني في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، نداف أرغمان، مع مسؤولين أردنيين، خلال زيارة خاطفة إلى الأردن قبل يومين. ويقضي الاتفاق بعودة طاقم السفارة، وبينهم الحارس الذي قتل الأردنيين، إلى إسرائيل، مقابل إزالة سلطات الاحتلال البوابات الإلكترونية من مداخل الحرم القدسي والمسجد الأقصى. وحسب البيان ذاته تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية توصيات جميع الأجهزة الأمنية بتبديل البوابات الإلكترونية بفحوصات أمنية مبنية على تكنولوجيا متقدمة، أي فحوصات ذكية، وفي إجراءات أخرى من شأنها ضمان سلامة الزوار والمصلين في البلدة القديمة وفي الحرم. وتابع نتنياهو «لغاية القيام بتنفيذ هذا المخطط، ستعزز الشرطة قواتها وستتخذ إجراءات أخرى وفق الحاجة من شأنها ضمان سلامة وأمن الزوار للحرم». كما أوضح أنه تقرر تعزيز وجود قوات شرطة الاحتلال في البلدة القديمة في القدس ما يعني استمرار فرض الحصار وإعاقة عمل الصحافيين هناك. وقال موقع «واينت» الإخباري إن الوزراء نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وزئيف إلكين اعترضوا على قرار المجلس الوزاري المصغر بفك البوابات الإلكترونية.

رغم أن المعركة حول القدس لم تنته بعد، إلا أن الفلسطينيين، خاصة المقدسيين، لقنوا حكومة الاحتلال ورئيسها، درسا بإرغامه على التراجع عن استمرار وضع البوابات الإلكترونية. هذا ما تقر به وسائل إعلام إسرائيلية كثيرة أمس.

يشار الى أن دائرة الأوقاف في القدس المحتلة والمرجعيات الدينية في المدينة قد أبدت موقفا حازما مدعوما من الشارع الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر، وأكدت منذ أيام أنه لن يتم الدخول إلى الحرم والصلاة في المسجد الأقصى إلا بعد أن يعيد الاحتلال الوضع فيه إلى ما كان عليه قبل يوم 14 تموز/يوليو الحالي.« واعتبر ناحوم برنياع كبير المعلقين السياسيين في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الأزمة التي تسبب بها حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل مواطنين أردنيين، وفّرت لنتنياهو سلما للنزول من «غباء وضع البوابات الإلكترونية» في الحرم القدسي. وأضاف أنه ليس أمن الدبلوماسيين في السفارة في عمان فقط كان ماثلا أمام أعين نتنياهو، وإنما أيضا العلاقات مع الأردن ومع دول سنية أخرى في المنطقة، وبينها تركيا والسعودية، واحتمال تهدئة العنف في إسرائيل والضفة.

كما كان متوقعا استذكر جميع المحللين الإسرائيليين فشلا مشابها تورط به نتنياهو تمثل بإخفاق محاولة إسرائيل لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في عمان في عام 1997، وكان نتنياهو وقتها رئيسا للحكومة في أول ولاية له. وكان هو الذي صادق على الاغتيال بحقن مشعل بالسم. في أحد شوارع عمان، لكن هذه المحاولة فشلت، واضطرت إسرائيل، بأمر من نتنياهو أيضا، أن ترسل إلى الأردن طبيبة بحوزتها المصل المضاد، والإفراج عن زعيم حماس، الشيخ أحمد ياسين تحت ضغوط الأردن، وكان هذا ثمنا كبيرا بنظر الإسرائيليين.

وعبر برنياع عن روح انتقادات الكثير من المعلقين بتأكيده أن «نتنياهو زرع ريحا وحصد عاصفة». وأشار إلى أن ضباط الشرطة الإسرائيلية، اقترحوا فكرة البوابات الإلكترونية، وأن نتنياهو تحفظ إزاء الفكرة بداية، لكنه تبناها بعد أن أيدها رئيس حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، نفتالي بينيت. ولفت إلى أنه في أعقاب احتلال القدس، قبل خمسين عاما، أقر وزير الأمن في حينه، موشيه دايان، قواعد اللعبة: علم إسرائيل لا يرتفع في الحرم القدسي، وإسرائيل هي صاحبة السيادة الفعلية بواسطة شرطتها، لكن الأوقاف تكون المسؤولة عن النشاط اليومي داخل الحرم القدسي الشريف، وأي خطوة ينبغي تنسيقها. وقتها خشي دايان، وبحق، من حرب دينية تجر وراءها العالم الإسلامي كله. وحسب برنياع الذي أشار بصراحة إلى أن اقتحامات المستوطنين للحرم «تحولت إلى مادة متفجرة» خاصة أن الشرطة توقفت عن تنسيق خطواتها مع الأوقاف.

وانضم برنياع لانتقادات محلية واسعة لحكومة نتنياهو بالتسرع، واعتبر ان تثبيت البوابات الإلكترونية غير ضروري من الناحية الأمنية»، وأن «القرار بوضعها كان سياسيا». لافتا إلى أن نتنياهو شعر أنه ملزم بأن يثبت لناخبيه أنه يفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين بعد مقتل الشرطيين.. وكان القصد أن يظهر أنه يعزز السيادة الإسرائيلية في الحرم القدسي والنتيجة كانت معاكسة لأن وضع البوابات الإلكترونية وإزالتها أثبت للعالم كله أن إسرائيل ليست سيدة البيت.

ووصف المحلل السياسي في صحيفة «معاريف»، بن كسبيت، أداء نتنياهو وحكومته بأنه «هزيمة الغطرسة والاستعلاء ونشوة القوة». وتابع «لقد سمحنا للفلسطينيين والعالم الإسلامي بجرنا إلى أزقة لا توجد منها مخارج معقولة… نسينا أنه توجد حدود للقوة، وأنه ينبغي العمل بذكاء وحساسية ومن خلال معرفة الخريطة وإدراك الحدود». ويتفق معه المحرر السياسي لصحيفة «هآرتس»، باراك رافيد ويبدي، موقفا لا يقل نقدا بقوله إن تحول حارس السفارة الإسرائيلية في عمان إلى رهينة في الأردن، بعد قتله المواطنين الأردنيين، «جعل نتنياهو يدرك أنه يقف أمام « العاصفة المثالية»، وأن المسافة التي تبعد عن فقدان سيطرة مطلقة قصير جدا، وأنه من الأفضل حل الموضوع.

ورأى رافيد أن «العبرة الإستراتيجية من أحداث الأيام الأخيرة هي أنه طالما أن إسرائيل تسيطر على الحرم القدسي، فإنه على زعيمها أن يفكر مرتين وثلاث مرات ومئة مرة قبل أن يقدم على أي خطوة في برميل البارود هذا القابل للانفجار.

ولم تكن القناتان العاشرة والثانية أقل نقدا من الإعلام المطبوع. فقد وجهتا سهامهما لقرارات نتنياهو غير المدروسة، وذكرتا هما أيضا بأنه لم يتعلم درسا من فضيحة محاولة اغتيال مشعل في عمان، وأنه لم يفكر مليا قبل اتخاذ قرار أشبه بالعبث ببرميل بارود، كما وصف المحلل العسكري للقناة الثانية رون دانئيل.

ويلاحظ أن وسائل الإعلام العبرية وجهت نقدا لاذعا وغطت بذلك قصور المعارضة التي بدا صوتها خافتا ومفقودا عدا رئيسة حزب «ميرتس» زهافا غالؤون التي حملت حكومة نتنياهو أيضا مسؤولية سفك الدم في الأيام الأخيرة، متوافقة بذلك مع القائمة العربية المشتركة التي اعتبرت هجوم الحكومة المتواصل عليها محاولة للتغطية على فشلها وإخفاقاتها المذكورة.