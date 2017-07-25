﻿كريستال بالاس يضم المدافع الهولندي ريديفالد من أياكس

لندن – د ب أ: أعلن كريستال بالاس الإنكليزي تعاقده مع خايرو ريديفالد مدافع أياكس الهولندي لخمسة أعوام. وتدرج ريديفالد (20 عاما) في قطاعات الناشئين في أياكس وسجل ظهوره الأول في الدوري الهولندي في 2013 وشارك منذ ذلك الحين في 93 مباراة في كل المسابقات. وأشرف فرانك دي بور مدرب كريستال بالاس على تدريب ريديفالد خلال فترة تدريب أياكس ونجح في اقناع اللاعب بالانتقال إلى النادي الإنكليزي ليلعب تحت قيادته مجددا. ويجيد ريديفالد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع.

بيتيس الاسباني يضم المغربي زهير فضال

مدريد – الأناضول: أعلن ريال بيتيس الإسباني، تعاقده مع المغربي زهير فضال. وقال النادي إن «اللاعب المغربي وقع على عقد يمتد حتى 2021، تعويضا لرحيل نجم الفريق داني سيبايوس، الذي انتقل لريال مدريد هذا الصيف». يذكر أن المدافع فضال لعب مع آلافيس الإسباني موسما واحدا فقط، لكنه تألق بأدائه المميز، الأمر الذي جذب إليه أنظار بيتيس، الذي يبحث عن العودة بقوة الموسم المقبل.

فياريال يضم فورنالس بعد فسخ عقده مع ملقة

مدريد – الأناضول: أعلن فياريال الإسباني، تعاقده مع بابلو فورنالس بعدما فسخ عقده مع ملقة. وقال النادي: «نعلن تعاقدنا مع فورنالس 5 مواسم بعدما تم سداد قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب مع ملقة»، وأشارت وسائل اعلام إلى أن قيمة الشرط الجزائي 12 مليون يورو. وتجدر الإشارة إلى أن بابلو فورنالس (21 عاما) لعب مع منتخب إسبانيا في مايو/ آيار الماضي خلال لقاء ودي أمام البوسنة والهرسك.

المدافع سميث يمدد عقده مع بورنموث الانكليزي

لندن – رويترز: قال نادي بورنموث الانكليزي إنه مدد تعاقده مع مدافعه آدم سميث لمدة أربعة أعوام ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021. وشارك سميث (26 عاما) في 113 مباراة مع بورنموث الذي يقوده المدرب إيدي هاو منذ انضمامه إليه من توتنهام هوتسبر اللندني في 2014. وقال المدرب هاو في بيان: «عندما تعاقدنا في البداية مع آدم وانضم للنادي كنا نعرف أن لديه قدرات هائلة… استغل آدم فرصته وتطور أداؤه كلاعب وأصبح عضوا مهما في فريقنا.» وأضاف المدرب: «نحن سعداء جدا باستمراره معنا ونأمل بأن يستمر مستواه في التحسن».

الأهلي المصري يضم هشام محمد من «مصر المقاصة»

القاهرة – الأناضول: تعاقد الأهلي المصري، مع هشام محمد لاعب فريق مصر المقاصة في عقد لخمسة مواسم، بدون الإفصاح عن التفاصيل المادية للصفقة. ووفقا لموقع الأهلي، فانه قال: «نجح الأهلي في ضم هشام محمد من مصر المقاصة حتى 2022، مع إعارة لاعبين من الأهلي لمدة موسم واحد». وأشارت وسائل إعلام مصرية، إلى أن الصفقة وصلت قيمتها لـ9 ملايين جنيه (500 ألف دولار)، إضافة لإعارة ثنائي الأهلي ميدو جابر والغاني جون أنطوي. وهشام محمد (27 عاما) أحد أبناء الأهلي الذي خرج منه منذ 6 سنوات عندما أعير لسموحة ثم إعارة جديدة لاتحاد الشرطة ومن ثم انتقال نهائي لمصر المقاصة 2012.

… والزمالك يضم زميله داوود لثلاثة مواسم

القاهرة – د ب أ: أعلن نادي الزمالك المصري عن انتهاء إجراءات ضم أحمد داوود لاعب وسط فريق مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل. وانتقل داوود لصفوف الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه بخلاف مبلغ خمسة ملايين و800 ألف جنيه، قيمة المستحقات المتأخرة للمقاصة لدى الزمالك من صفقة انتقال الثلاثي محمد مسعد وحسني فتحي ومحمود دونغا للأبيض خلال الموسم الماضي. وحصل الزمالك على توقيع اللاعب على عقود رسمية لمدة ثلاثة مواسم، ومن المقرر أن يستلم الاستغناء الخاص باللاعب اليوم.

انسحاب النجم البريطاني راذرفورد من بطولة العالم لألعاب القوى

لندن – الأناضول: أعلن الاتحاد الإنكليزي لألعاب القوى، أمس، انسحاب بطل العالم في الوثب الطويل غريغ راذرفورد من بطولة العالم التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل، جراء الإصابة التي تعرض لها. ووفقًا لموقع الاتحاد المحلي للعبة، فإن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته في الكاحل ليغيب على إثرها من بطولة العالم. وفي تصريح لموقع الاتحاد، قال راذرفورد: «حاولت بذل قصارى جهدي للحاق في بطولة العالم لكن الإصابة منعتني من المشاركة فيها». والجدير بالذكر أن راذرفورد، بطل العالم 2015، شارك في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012. وستقام فعاليات بطولة العالم في لندن بين يومي 4 و13 أغسطس/ آب المقبل.