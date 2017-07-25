﻿كافاليرز يتوصل إلى اتفاق لضم روز لعام واحد

واشنطن – رويترز: ذكرت شبكة «ئي إس بي إن» أن كليفلاند كافاليرز، الذي بلغ نهائي الموسم الماضي، توصل لاتفاق للتعاقد مع ديريك روز في صفقة انتقال حر لعام واحد.

وقالت الشبكة نقلا عن مصادر في رابطة الدوري إن روز سينال 2.1 مليون دولار ومن المتوقع أن يوقع على العقد اليوم. وقال مصدر مقرب من روز منذ أيام أن أفضل لاعب في الدوري عام 2011 يحب الانضمام لكافاليرز بسبب فرصة بلوغ الدور النهائي في المسابقة الموسم المقبل. وربما يلعب روز إلى جوار ليبرون جيمس كبديل محتمل للاعب كيري إيرفينغ الذي طلب من كافاليرز بيعه بعدما عقد مؤخرا اجتماعا مع المالك دان جيلبرت. وذكرت تقارير أن إيرفينغ (25 عاما) لم يعد يرغب في اللعب إلى جوار جيمس بعد قضاء ثلاثة مواسم معا بسبب رغبته في الانتقال إلى فريق آخر يحظى فيه بالمزيد من الاهتمام. وتلقى كافاليرز عدة عروض لإيرفينغ لكنه لم يتوصل لاتفاق بعد بشأن رحيله. وكان روز (28 عاما) تعرض لإصابة في الركبة أنهت موسمه مع نيويورك نيكس في أبريل/ نيسان الماضي لكنه تعافى وبات جاهزا للعب.