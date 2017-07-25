﻿بيتي يحطم الرقم القياسي للمرة الثانية في يوم واحد وليديكي تحرز الذهبية الـ12

بودابست – رويترز: حطم البريطاني آدم بيتي الرقم القياسي العالمي لسباق 50 مترا صدرا ضمن وذلك للمرة الثانية أمس.

وسجل بيتي 25.95 ثانية في الدور قبل النهائي للسباق ليحطم رقمه الذي سجله في التصفيات التي جرت صباح أمس والبالغ 26.10 ثانية. ويواصل بيتي (22 عاما) فرض هيمنته على سباقات الصدر للمسافات القصيرة خلال بطولة العالم الحالية ببودابست حيث توج الاثنين بسباق 100 متر متفوقا على منافسيه بفارق كبير بلغ 1.32 ثانية. وفازت الأمريكية كاتي ليديكي بالميدالية الذهبية الثانية عشرة (رقم قياسي). وحصدت ليديكي أمس ذهبية سباق 1500 متر حرة للسيدات. ولم تواجه ليديكي (20 عاما) التي تهيمن على منافسات السباحة من بين بنات جيلها، أي صعوبة تذكر في طريقها للحفاظ على ذهبية سباق 1500 متر حرة للسيدات التي فازت بها في 2015. وسجلت السباحة الأمريكية 15 دقيقة و31.82 ثانية في السباق. وحصدت الاسبانية ميريا بلمونتي الميدالية الفضية بفارق 19 ثانية عن ليديكي وذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية سيمونا كواداريلا. وتتفوق ليديكي بميدالية ذهبية واحدة عن مواطنتها ميسي فرانكلين في سجل الفائزات بالميداليات الذهبية في منافسات سباحة السيدات. وفازت ليديكي بثلاث ذهبيات من أصل ست ميداليات حتى الآن في بودابست.