﻿تعادل الهلال السعودي والمريخ السوداني… والترجي التونسي يهزم نفط العراق

الاسكندرية – د ب أ: خيم التعادل 1/1 على مباراة الهلال بطل الدوري السعودي مع المريخ السوداني في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) المقامة في مصر.

وتقدم ناصر الدوسري بهدف للهلال في الدقيقة 26 وتعادل بكري عبدالقادر للمريخ في الدقيقة 70. وحصد كل فريق نقطة واحدة ليقتسما المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على نفط الوسط العراقي 1/صفر. ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه طه ياسين الخنيسي الذي سجل الهدف في الدقيقة 83.

مدرب الهلال

أعرب الروماني سيبريان بانيت مدرب الهلال الاولمبي، سعادته بأداء لاعبيه أمام المريخ، مؤكدا أنه فخور بهم للغاية. وقال: «أنا حقًا فخور بهؤلاء اللاعبين، وأعتقد أن الجمهور الهلالي فخور بهم أيضا، كنا الأفضل في الشوط الأول، ولكن تراجعنا في الثاني، وهو ما أراه طبيعيا لصغر سن اللاعبين بالإضافة لوجود لاعبين يلعبون مباراة كبيرة للمرة الأولى في حياتهم». وأضاف: «سنلعب بكل طاقتنا في المباريات المقبلة، لكن لا بد ألا ننسى صغر سن اللاعبين، الهدف الرئيسي من المشاركة أن نصل بعدد من اللاعبين للفريق الأول». وختم: «المريخ فريق قوي ويلعب بطريقة قوية ولديه حماس كبير ويمتلكون إمكانات بدينة كبيرة».

مدرب المريخ

أكد الإيطالي دييغو غارزيتو مدرب المريخ، على أن فريقه قدم مباراة متوسطة أمام الهلال. وقال: «الاقصاء من المنافسة الإفريقية أثر بشكل سلبي كبير على اللاعبين وهو الأمر الذي ظهر بوضوح خلال مباراتنا أمام الهلال، لكننا جئنا لمصر للمنافسة على اللقب». وأضاف: «نحن نحترم كل الفرق المنافسة، ولكن هناك عوامل ساعدت على النتيجة أهمها غياب الروح لدى لاعبينا، ولكننا نسعى للخروج من هذه الحالة خلال البطولة، فهذه هي الحياة ويجب أن نستمر رغم الاخفاقات». وختم بالقول: «نعمل على تصحيح نفسية اللاعبين فنحن لدينا منافسات قوية في الدوري السوداني».