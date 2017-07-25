﻿بايرن ميونيخ يهزم تشلسي في مباراة مثيرة

سنغافورة – د ب أ: فاز بايرن ميونيخ الألماني على نظيره تشلسي الإنجليزي 3/2 في بطولة للأبطال في مجموعة سنغافورة.

سجل أهداف البايرن رافينيا في الدقيقة السادسة وتوماس مولر (هدفين) في الدقيقتين 12 و26 .فيما سجل هدفي تشلسي ماركوس ألونسو في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وميشي باتشواي في الدقيقة 85. يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ تولى تدريب تشلسي في 2009 وفاز معه في أول موسم بالدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد.

بدأ الشوط الأول بإيقاع سريع للعب وسرعان ما سيطر البايرن على المباراة وضغط هجوميا، فيما تراجع تشلسي لوسط ملعبه واعتمد على تضييق المساحات لامتصاص حماس لاعبي البايرن. ولم تمر سوى ست دقائق حتى كشر البايرن عن أنيابه بتسجيل الهدف الأول اثر تسديدة أرضية قوية من رافينيا من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى تيبوا كورتوا. ولم تتوقف محاولات البايرن الهجومية واستطاع أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 12 عندما توغل فرانك ريبيري بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية من فوق كورتوا لتصل لتوماس مولر الذي وضعها داخل المرمى. واستعاد تشلسي نشاطه وبادر بشن هجمات على مرمى البايرن الذي تراجع لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. ومن هجمة مرتدة سريعة كاد البايرن أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 18 عندما مرر ريبيري كرة عرضية من الناحية اليسرى استلمها خيمس رودريغز، غير المراقب، على صدره داخل منقطة الجزاء وسدد كرة قوية علت العارضة. وفي الدقيقة 26 أضاف توماس مولر الهدف الثالث عندما فاجأ الجميع وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى كورتوا. وجاءت أخطر هجمات تشلسي في هذا الشوط في الدقيقة 33 عندما لعبت كرة طولية خلف مدافع البايرن لجيريمي بوغا لاعب تشلسي الذي حاول تسديدها لتصطدم بجسد توم شتاركه حارس البايرن الذي خرج لإبعاد الكرة. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع استطاع تشلسي تقليص الفارق عندما لعبت كرة عرضية داخل منقطة جزاء البايرن قابلها ماركوس ألونسو بتسديدة قوية سكنت المرمى. ومع بداية الشوط الثاني، عاد البايرن لفرض سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية لكنها لم ترتق لدرجة الخطورة المطلوبة، في المقابل اعتمد تشلسي على المساحات التي يتركها لاعبو البايرن لشن هجمات مرتدة سريعة لكنها أيضا لم تصل لدرجة الخطورة المطلوبة. وجاءت أولى الهجمات الخطيرة على المرميين في الدقيقة 57 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى إليها خيمس وقابلها بضربة راس لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كورتوا. وفي الدقيقة 85 سجل تشلسي الهدف الثاني عندما لعبت الكرة من ركلة ركنية داخل منطقة جزاء البايرن فشل مدافعو البايرن في التعامل معها لتصل أمام باتشواي، داخل منطقة الست ياردات، ليضعها إلى داخل المرمى.