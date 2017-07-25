﻿الانتقالات الصيفية: مانشستر سيتي يقتحم السوق بقوة لاستعادة الزعامة… وجاره يونايتد يتحرك بحذر

لندن – د ب أ: يستغل مانشستر سيتي حساباته المصرفية لضمان أن المسيرة المخيبة للآمال للفريق في الموسمين الماضيين لن تتكرر.

وبعدما حل في المركز الرابع بالدوري الإنكليزي في 2016، أقدم السيتي على تعيين الاسباني بيب غوارديولا مدرباً الموسم الماضي. لكن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها، حيث أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث خلف البطل تشلسي وتوتنهام الوصيف. ويستعد غوارديولا للموسم الثاني مع السيتي عبر ابرام صفقات ضخمة تكلفت حتى الآن 216 مليون جنيه استرليني. واقترب السيتي من تحطيم الرقم القياسي للصفقات التي أبرمها ريال مدريد الاسباني في 2009 والتي تكلفت 219 مليون استرليني عندما تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد. وتجاوز السيتي حاجز الـ200 مليون استرليني بالتعاقد مع بنيامين ميندي مدافع موناكو الفرنسي مقابل 52 مليون استرليني. وجاء التعاقد مع ميندي (23 عاما) لترميم خط دفاع الفريق الذي ظهر بشكل مهتز الموسم الماضي. ولحق ميندي بالظهير الأيمن كايل ووكر الذي انضم للسيتي مقابل 50 مليون استرليني بجانب الحارس اديرسون مورايس مقابل 35 مليون استرليني، والمدافع دانيلو الذي تكلفت صفقة ضمه 26.5 مليون استرليني، وأيضا لاعب الوسط برناردو سيلفا الذي انضم للفريق مقابل 43 مليون استرليني. وقال ميندي: «هذا يعني أن لديهم إدارة رائعة ويحاولون تعزيز صفوفهم، وأن يجعلوا الوضع أفضل مما كان عليه العام الماضي». وأضاف: «القيادة الفنية والجهاز الفني يتعاملون بنشاط شديد في سوق الانتقالات ما يعني أن مانشستر سيتي سيكون قويا مجددا وقادر على المنافسة». ويبدو أن الانفاق لن يتوقف في السيتي مع تبقي أكثر من شهر على نهاية سوق الانتقالات الصيفية. ويبدو أيضا أن السيتي يضع عينيه على صفقتين من العيار الثقيل، هما اليكسيس سانشيز جناح أرسنال وكيليان مبابي الموهبة الصاعدة بسرعة الصاروخ في موناكو. لكن سانشيز يبدو الأقرب لملعب الاتحاد حيث يدخل عامه الأخير في عقده مع ارسنال ويرغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، بينما يواجه الفريق منافسة شرسة مع ريال مدريد في سبيل ضم مبابي.

وعلى الجانب الأخر تسير استعدادات مانشستر يونايتد على قدم وساق استعدادا للموسم الثاني تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو. وتعاقد يونايتد مع روميلو لوكاكو وفيكتور ليندلوف، كما يسعى لضم ايريك داير نجم توتنهام ونيمانيا ماتيتش لاعب تشلسي وايفان بيريسيتش من انتر ميلان. ويرغب مورينيو في ضم صفقتين جديدتين. وقال: «الاسماء صعبة بالنسبة لي حيث يرتبط اللاعبون بأنديتهم، واللاعبون في فترة الإعداد حاليا». وأضاف: «المدربون والملاك لا يشعرون بالسعادة إذا تحدثت مع لاعبيهم». وأضاف: «بالنسبة لتقييم الفريق في سوق الانتقالات فقد قلت أنني اخطط لاستقدام أربعة لاعبين، لإحداث توازن في الفريق في كل الجوانب». وختم بالقول: «إذا لم تكن هناك فرصة أمام الفريق لاستقدام أربعة لاعبين، حسنا، فأنا أحب الفريق وأحب اللاعبين وسأنطلق مع هذه المجموعة».