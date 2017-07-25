﻿جامعة قطر أفضل جامعة حديثة في الشرق الأوسط

الدوحة ـ «القدس العربي» : حققت جامعة قطر المركز الأول في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والـ 37 عالميا لأفضل 50 جامعة حديثة لم يمض على تأسيسها 50 عاما طبقا لتصنيف (كواكواريلي سيموندس كيو إس 2018.).

وقالت الجامعة في بيان صحافي إن نتائج هذا التصنيف الذي نشر على موقع «كيو أس» أظهر تحسنا على صعيد أداء جامعة قطر، بحدود 12 مركزا، قياسا في التصنيف السابق .

وحققت المركز 49 في تصنيف «كيو إس» للعام 2016-2017 لأفضل 50 جامعة حديثة لم يمض على تأسيسها 50 عاما، لتحل في المركز 37 في تصنيف العام 2018 .

وأكدت الجامعة أن أداءها يعد الأعلى مقارنة مع مجموعة الجامعات التي شملها التصنيف، مما يجعلها «الجامعة الحديثة الأسرع تطورا».

وتضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات الحديثة للمرة الأولى «أفضل 50 جامعة حديثة لم يمض على تأسيسها 50 عاما» و»أفضل 100جامعة لم يمض على تأسيسها 50 عاما».

كما شملت نتائج التصنيف أفضل 150جامعة في العالم تأسست بعد عام 1967، وغطى جامعات من 25 دولة .

ويسلط تصنيف (كيو إس) لأفضل 50 جامعة حديثة الضوء على الجامعات الحديثة الرائدة في العالم .

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر «يسلط هذا الإنجاز الهام الضوء على السمعة التي بنتها جامعة قطر خلال السنوات الماضية وعلى الجهود الحثيثة التي بذلتها لتعزيز مكانتها ضمن أفضل الجامعات في العالم».

وأضاف أن نتائج تصنيف (كيو إس 2018) لأفضل 50 جامعة حديثة لم يمض على تأسيسها 50 عاما تشير إلى تطور أداء جامعة قطر، إذ حققت الجامعة المركز 49 عالميا في نتائج تصنيف العام الماضي، بينما حققت المركز 37 في نتائج هذا العام .

وأوضح أن هذا التصنيف يشير إلى رؤية الجامعة الهادفة إلى أن تصبح في مقدمة المؤسسات الرائدة من حيث جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها، وخبرات أعضاء هيئة التدريس، وكفاءات ومهارات خريجيها، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فضلا عن الشراكات المتينة التي تبنيها مع المؤسسات العالمية .

يشار إلى أن هذا التصنيف يقيم أداء الجامعات من خلال 6 معايير تتمثل في السمعة الأكاديمية (40 ٪)، السمعة لدى صاحب العمل (10٪)، الاقتباسات المستخدمة من أعضاء هيئة التدريس (20 ٪)، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة (20 ٪)، نسبة الطلبة الأجانب (5 ٪)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب (5 ٪) .