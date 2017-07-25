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﻿حوت «العنبر» الضخم يجنح على ضفاف نهر السين وسط باريس

Jul 26, 2017

باريس ـ «القدس العربي» ـ من هشام حصحاص: استفاق الباريسيون والسياح صباح الجمعة فوجدوا حوتاً ضخماً من النوع المسمّى» العنبر» بطول 20 متراً ملقى على رصيف نهر السين بالقرب من كاتدرائية نوتردام في الدائرة الخامسة في قلب باريس.
واتضح أن هذا الحوت الذي شوهد على ضفة النهر هو مجرد محاكاة وعمل فني تشكيلي لمجموعة بلجيكية تهتم بالتوعية بمشاكل البيئة والمناخ، تسمّى «كابتن بومير» عام 2007.
وقال الفنان فان بيل، مؤسس المجموعة أن الهدف من» هذه المنحوتات الضخمة التي تحاكي بقدر كبير الحيوانات الحقيقية بكل أشكالها، هي صورة للتعبير عن الاختلال البيئي والإيكولوجي الذي بات يهدد كوكب الأرض. كما أن الغرض من مثل هذه المبادرات هو دمج الخيال بالواقع بهدف حمل الناس على طرح أســئلة بخصوص المشاكل البيئية المطروحة وزيادة وعيهم البيئي حول الظواهر التي تحدث بسبب أنشطة الانسان المسيئة».

﻿حوت «العنبر» الضخم يجنح على ضفاف نهر السين وسط باريس

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