﻿16 ألف شخص في قطر أجروا فحوصا مبكرة لسرطان الثدي والأمعاء

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن حوالي 16 ألف شخص أجروا فحوصاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في أقل من عامين وذلك ضمن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء الذي تم اطلاقه في أواخر سنة 2015.

ودعت المؤسسة بهذه المناسبة أفراد المجتمع في دولة قطر إلى الاهتمام بإجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في إطار البرنامج الوطني للكشف المبكر الذي يحمل شعار «الكشف المبكر لحياة صحية».

وحقق البرنامج إنجازات هامة منذ اطلاقه فإلى جانب إجراء الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء لما يقارب من 16 ألف شخص، ساهم في تعزيز التوعية حول فوائد الكشف المبكر عن السرطان وحصولهم على معلومات عن إمكانية إجراء الكشف بسرعة وسلاسة ضمن مراكز الكشف المبكر التي تراعي أعلى معايير الخصوصية، حيث تتوفر خدمات الكشف في مراكز روضة الخيل ولعبيب والوكرة.

ويهدف برنامج «الكشف المبكر لحياة صحية» إلى تشجيع السيدات في سن 45 فما فوق، واللاتي لا يعانين من أي أعراض للمرض، على الفحص المبكر عن سرطان الثدي.. كما يهدف البرنامج إلى خضوع كل من الرجال والسيدات في سن 50 عاماً فما فوق والذين لا يعانون من أي أعراض للمرض، للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء من خلال فحص البراز المناعي الكيميائي.

وقالت الدكتورة شيخة أبو شيخة مديرة برنامج السرطان في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤسسة بذلت جهودا كبيرة من أجل نشر الرسالة التثقيفية لبرنامج «الكشف المبكر لحياة صحية» وتعزيز الوعي حيال مرض السرطان في قطر.

ودعت الأشخاص من المجموعة العمرية المستهدفة في البرنامج إلى الاهتمام بصحتهم عبر حجز موعد لإجراء الكشف المبكر مجاناً على يد فريق يضم خيرة الأطباء المستعدين لتقديم المشورة والمساهمة في مجابهة هذا المرض العضال.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة العامة توصي بالفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل ثلاث سنوات والفحص للكشف المبكر عن سرطان الأمعاء مرة كل عام بالنسبة للفئات العمرية المستهدفة.