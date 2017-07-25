﻿حملة يقودها العلماء الأفارقة لإنقاذ القردة

أبيدجان ـ أ ف ب: بدأ أكثر من 150 عالماً من سائر أنحاء افريقيا اجتماعا قرب أبيدجان يستمر حتى الخميس لإنشاء الجمعية الافريقية لعلم القردة بهدف إنقاذ هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في القارة السمراء. وضع القردة في القارة كارثي إذ أن أكثر من نصف الأجناس الافريقية مهددة بالانقراض. وفي مدغشقر تواجه 85 ٪ من أجناس الليموريات خطر الاندثار، حسب مدير قسم البحث والتطوير في المركز السويسري للبحوث العلمية في ساحل العاج اينزا كونيه. وفي هذا البلد الأخير، سجل عدد قردة الشمبانزي وهي أقرب الرئيسيات من البشر، تراجعاً بنسبة 90 ٪ خلال 20 عاما. أسباب تراجع أعداد القردة في افريقيا معروفة وهي الصيد غير القانوني وانحسار رقعة الموطن الطبيعي خصوصا في الغابات بسبب توسع الأنشطة الزراعية البشرية والاستغلال المفرط للغابات إضافة إلى الأنشطة المنجمية والتنمية الحضرية.

غير أن هذه الأسباب يصعب القضاء عليها، ويجب في الواقع إقناع المجتمعات المحلية بأهمية الدفاع عن القردة وبيئتها الطبيعية.

واعتبر كونيه أن «الأفارقة من صناع قرار أو مواطنين عاديين هم أكثر تفاعلاً مع أي كلام مصدره العلماء الافارقة»، مشيراً إلى الهيمنة الكبيرة لعلماء أميركا الشمالية وأوروبا على أوساط علم القردة. وأوضح أن «علماء القردة الأفارقة لا يحظون بشهرة كبيرة على المستوى الدولي وليس لهم نفاذ إلى مصادر التمويل عينها، كما لا يديرون إلا في ما ندر مشاريع للبحوث أو الحفظ حتى في قارتهم». وأكد الأميركي راسل ميترماير المتخصص في ليموريات مدغشقر الآتي لرعاية ولادة المنظمة الافريقية الموعودة، أن «الوقت حان» لإنشاء الجمعية الافريقية لعلماء القردة «فنحن في حاجة حقا لمنظمة افريقية يديرها افارقة» تضاف الى الجمعية الدولية لعلم القردة الموجودة حاليا. وأنشأت رايتشل ايكيميه منظمة غير حكومية لإنقاذ قردة حمراء صغيرة يبلغ وزنها حوالى عشرة كيلوغرامات في منطقة دلتا النيجر. وأشارت إلى أن أعداد هذه القردة كانت تقدر بعشرات الآلاف قبل عشرين عاما لكن لم يبق منها سوى 500 إلى ألف اليوم في هذه المنطقة الغنية بالنفط. وثمة مصالح اقتصادية دولية على المحك ومن الصعب ايقاظ الضمائر على أهمية الدفاع عن البيئة حسب ايكيميه.