مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في افريقيا الوسطى

(أ ف ب): أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى (مينوسكا) مقتل جنديين مغربيين من القبعات الزرق في كمين نصبه الثلاثاء مسلحون من ميليشيا انتي-بالاكا في بانغاسو (جنوب شرق)، في ثاني هجوم دموي يستهدف الكتيبة المغربية في هذه المدينة خلال يومين.

وقالت البعثة في بيان إن “مينوسكا تأسف لمقتل جنديين اضافيين من القبعات الزرق بعد ظهر الثلاثاء في بانغاسو (700 كلم شرق بانغي). هذان الجنديان من كتيبة حفظ السلام المغربية قتلا في كمين نصبه مسلحون مفترضون من انتي-بالاكا واسفر ايضا عن اصابة جندي آخر من بعثة حفظ السلام بجروح طفيفة”.

واضاف البيان ان “الهجوم وقع بينما كان جنود القبعات الزرق يعبئون المياه لسد الاحتياجات الانسانية في المدينة”.

وكان جندي مغربي من القبعات الزرق قتل واصيب ثلاثة من رفاقه في كمين مماثل نصبه الأحد مسلحون من هذه الميليشات التي يشكل المسيحيون غالبية عناصرها.

وبهذا يرتفع إلى تسعة عدد جنود القبعات الزرق الذين قتلوا في بانغاسو ومحيطها منذ أيار/ مايو.