البيت الأبيض يرحب بإزالة بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي

(أ ف ب): رحب البيت الأبيض الثلاثاء بإزالة إسرائيل بوابات كشف المعادن من محيط الحرم القدسي، معتبرا أن من شأن هذه الخطوة “تخفيف التوترات في المنطقة”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية ساره هوكابي في بيان إن “اسرائيل ازالت بوابات كشف المعادن والكاميرات التي نصبتها مؤخرا، على الرغم من الحاجة الواضحة لتعزيز الامن في جبل الهيكل/الحرم الشريف بعد مقتل شرطيين اسرائيليين في الموقع في 14 تموز/ يوليو”.

واضافت أن “الولايات المتحدة تشيد بجهود إسرائيل الرامية في آن للحفاظ على الأمن وتخفيف التوترات في المنطقة”.