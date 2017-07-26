المدير السابق لحملة ترامب لن يمثل أمام الكونغرس الأربعاء

(أ ف ب): عدلت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء عن استدعاء بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، للمثول امامها في جلسة علنية الاربعاء للإدلاء بشهادته في إطار تحقيقها حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وكانت لجنة العدل استدعت صباح الثلاثاء مانافورت للمثول أمامها في جلسة علنية مقررة صباح الاربعاء لتقديم شهادته في ما يخص اتصالاته بروسيا، غير انه نجح مساء اليوم نفسه في التفاوض مع اللجنة واقناعها بخيار بديل، الامر الذي قادها إلى الغاء قرار الاستدعاء، كما افاد موقع بوليتيكو الاخباري.

وبالفعل فقد خلت القائمة الرسمية لأسماء الشهود المطلوب الاستماع اليهم صباح الاربعاء من اسم مانافورت كما من اسم دونالد ترامب الابن، النجل الأكبر للرئيس.

وتجري لجان برلمانية عدة تحقيقات في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت لجنة العدل في مجلس الشيوخ قررت استدعاء دونالد ترامب الابن وبول مانافوت بعد الكشف عن حضورهما في صيف العام الماضي في غمرة الحملة الانتخابية اجتماعا مثيرا للجدل مع محامية روسية كان النجل الأكبر للمرشح الجمهوري في حينه يظن انها ستزوده بمعلومات من الكرملين من شأنها الاضرار بمنافسة والده هيلاري كلينتون.