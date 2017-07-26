ترامب يوجه تهديدا مستترا لإيران بشأن الإتفاق النووي

(رويترز): وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا مستترا لإيران يوم الثلاثاء مطالبا طهران بالامتثال لبنود الإتفاق النووي مع القوى العالمية وإلا فسوف تواجه “مشكلات كبيرة للغاية”.

وبعد أسبوع من الإقرار بأن إيران ملتزمة بالاتفاق المبرم في 2015 الذي تفاوض بشأنه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما أوضح ترامب للآلاف من أنصاره بأنه لا يزال حذرا للغاية من طهران.

وكان المسؤولون بإدارة ترامب أبلغوا الصحفيين الأسبوع الماضي بأنه يتم تجهيز عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولمساهمتها في التوترات الإقليمية.

وخصص ترامب جزءا من كلمته في يونجستاون بولاية أوهايو لإيران.

وقال ترامب “إذا لم يتماش ذلك الاتفاق مع ما يفترض أن يتماشى معه فستكون هناك مشكلات كبيرة للغاية بالنسبة لهم. هذا ما أستطيع قوله. صدقوني”.

وأضاف “اعتقدتم إنهم سيقولون ’شكرا للولايات المتحدة. نحن حقا نحبكم كثيرا’. لكنهم أصبحوا أكثر جرأة. “ذلك لن يحدث لفترة أطول كثيرا”.