كوريا الشمالية تهدد بضربة نووية تستهدف “قلب الولايات المتحدة”

(د ب أ): هددت كوريا الشمالية بشن ضربة نووية “في قلب الولايات المتحدة” إذا حاولت واشنطن تغيير النظام لديها، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الأربعاء نقلا عن تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في بيونغ يانغ القول: “إذا جرأت الولايات المتحدة على إظهار أدنى علامة على محاولة تغيير قيادتنا العليا، فإننا سنوجه ضربة بلا رحمة إلى قلب الولايات المتحدة بمطرقتنا النووية القوية”.

جاء التهديد ردا على تصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) مايك بومبيو الذى قيل إنه أشار إلى تغيير النظام الكوري الشمالي في منتدى خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله إن تصريحات بومبيو “قد تجاوزت الخط، وبات واضحا الآن أن الهدف النهائي لإدارة ترامب هو تغيير النظام”.

وقال المتحدث: “إذا تعرضت الكرامة العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للتهديد، يتعين على كوريا الشمالية القضاء على تلك الدول والكيانات التي تشارك في ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تعبئة كافة أنواع وسائل القصف بما فيها الوسائل النووية” وفقا لما ذكرته الوكالة.

وأدت تجارب كوريا الشمالية لقنبلتين نوويتين وإطلاقها لصواريخ مختلفة إلى زيادة التوترات في شبه الجزيرة منذ بداية العام الماضي.

وفي 4 تموز/ يوليو، أجرت كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ عابر للقارات، في خطوة يقول محللون إنها تجعلها أقرب من إطلاق صاروخ قد يصل إلى الولايات المتحدة.