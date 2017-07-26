الجمهوريون يخفقون من جديد في الغاء “أوباما كير” الصحي

(الاناضول): فشل الجمهوريون ليلة الثلاثاء، من اقرار مسودة تلغي قانون الرعاية الصحية وتستبدله بآخر، بعد ساعات قليلة من نجاح اعضاء الحزب نفسه في مجلس النواب في طرح مسودة القانون من أجل عرضها ومناقشتها في قاعة المجلس.

وتمكنت المسودة من الحصول على تأييد 57 من أصل 100 عضو في مجلس النواب، في حين رفضها 43 بينهم 9 جمهوريين.

وشملت قائمة الرافضين للمسودة النائب سوزان كولينز عن ولاية مين وتوم كوتون عن ولاية أركنساس، وبوب كوركر عن ولاية تينيسي، وليندسي غرهام، ودين كولر عن نيفادا، ومايك لي عن ولاية يوتاه، وجيري موران عن ولاية كنساس، وليسا موركويسكي بالإضافة إلى السيناتور راند بول عن ولاية كينتاكي.

ويطمح الجمهوريون أن يتمكنوا من إقرار قانون جديد للرعاية الصحية لإلغاء نظام الرعاية الصحية الحالي، الذي يعتبره البعض أهم إنجازات الرئيس “الديمقراطي” السابق، باراك أوباما (2009- 2017).